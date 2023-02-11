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طقس السبت.. جو بارد وقطرات مطرية بهذه المناطق

2023-02-11 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم السبت، أن يظل الطقس باردا نسبيا ومصحوبا بصقيع محلي بالمرتفعات، والجنوب-الشرقي للبلاد، وبالمنطقة الشرقية.

ومن المرتقب نزول أمطار متفرقة بالأطلسين الكبير والصغير وبالمناطق المجاورة لهما، ومنطقة سوس، وغرب الواجهة المتوسطية والسهول الشمالية والوسطى، فضلا عن نزول بعض التساقطات الثلجية بمرتفعات الأطلس. وستسجل هبات رياح قوية نوعا ما إلى قوية بالوسط وبمنطقة طنجة.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 03 – و 02 درجة بكل من مرتفعات الأطلس والهضاب العليا الشرقية، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما بين 02 و 08 درجات بالريف، والمنطقة الشرقية، وهضاب الفوسفاط وبالجنوب- الشرقي للبلاد، وما بين 11 و 15 درجة بالقرب من السواحل، ومنطقة سوس وبالأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 07 و 12 درجة بباقي ربوع المملكة. أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في ارتفاع أو بدون أي تغيير.

وسيكون البحر هائجا إلى قوي الهيجان بالواجهة المتوسطية، وما بين طنجة وأصيلة، وقوي إلى جد قوي الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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