بحث سبل تعزيز التعاون بين المغرب ونيو ساوث ويلز الأسترالية

هبة بريس

شكل بحث سبل تعزيز علاقات التعاون بين المغرب والولاية الأسترالية نيو ساوث ويلز محور محادثات جرت الخميس بين سفيرة المغرب بأستراليا، وسن الزيلاشي، ومسؤولي الولاية.

وتباحثت الدبلوماسية على الخصوص، مع حاكمة نيو ساوث ويلز، مارغريت بيسلي، ورئيس المجلس التشريعي، جوناثان أوديا، ورئيس المحكمة العليا، أندرو بيل.

وأبرزت الزيلاشي خلال هذه المحادثات التقدم الذي حققه المغرب تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فضلا عن فرص الاستثمار التي يوفرها المغرب في مجالات مختلفة من بينها الطاقات المتجددة، والمناجم، والتعليم العالي.

وشكلت هذه المحادثات فرصة لتسليط الضوء على أكبر المشاريع الاستثمارية بالمغرب، لا سيما في قطاع البنية التحتية، بما في ذلك ميناء طنجة المتوسطي، أكبر ميناء للحاويات في إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط، ومركب الطاقة الشمسية “نور ورزازات” الذي يشكل مثالا واضحا للمراحل التي قطعها المغرب نحو الانتقال الطاقي.

كما تم بحث التعاون المغربي الأسترالي في المجالات الجامعية، والذكاء الاصطناعي، والطاقات المتجددة، والفلاحة، وذلك خلال زيارة قامت بها الدبلوماسية لجامعة نيو ساوث ويلز.

وتباحثت السيدة الزيلاشي أيضا مع جوزيف لا بوستا، المدير العام للوكالة العمومية “نيو ساوث ويلز متعددة الثقافات”، التي تتكلف بقضايا التماسك الاجتماعي داخل المجتمع الأسترالي.

وشكل هذا اللقاء فرصة لاستكشاف فرص التعاون وآليات الدعم المتاحة لسكان ولاية نيو ساوث ويلز، من بينها الجالية المغربية في هذه المنطقة الأسترالية.

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