اعطاء انطلاقة أشغال تثنية طريق بمكناس

2023-02-10 / 01:02
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ع محياوي _ هبة بريس

أشرف وزير التجهيز و الماء نزار بركة، بحر هذا الاسبوع مرفوقا بعامل إقليم مكناس ” عبد الغني الصبار ” ورئيس مجلس جهة فاس مكناس ورئيس المجلس الجماعي لمكناس ” جواد باحجي ” والوفد المرافق لهم ، على إعطاء انطلاقة أشغال تثنية الطريق الإقليمية 7023 الرابطة بين المدخل الغربي للطريق السيار وكلية الحقوق بمكناس على طول 4.2 كلم.

المشروع يندرج ضمن مشاريع عقد البرنامج بين الدولة ومجلس جهة فاس فاس، بتكلفة مالية قدرها 29 مليون درهم في إطار اتفاقية شراكة تضم كلا من وزارة التجهيز والماء، ومجلس جهة فاس مكناس، ووزارة الداخلية، والمجلس الإقليمي لمكناس وكذا جماعة مكناس، سيستغرق إنجازه 10 أشهر.

المشروع يهدف إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمستعملي الطريق، وضمان سيولة وسلامة حركة السير وكذا تشجيع الاستثمارات بالجهة، كما سيخفف هذا المشروع الضغط على المحور الطرقي المذكور.

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