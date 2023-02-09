Rescuers and civilians look for survivors under the rubble of collapsed buildings in Nurdagi, in the countryside of Gaziantep, on February 9, 2023, three days after a deadly earthquake that hit Turkey and Syria. - The death toll from a massive earthquake that hit Turkey and Syria climbed to more than 20,000 on February 9, 2023, as hopes faded of finding survivors stuck under rubble in freezing weather. Officials and medics said 17,134 people had died in Turkey and 3,162 in Syria from February 6, 2023 7.8-magnitude tremor, bringing the confirmed total to 20,296. (Photo by Zein Al RIFAI / AFP)

البنك الدولي يعلن عن مساعدة لتركيا بعد الزلزال

2023-02-09 / 23:40
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هبة بريس _ وكالات

أعلن البنك الدولي، الخميس، عن مساعدات بقيمة 1,78 مليار دولار لتركيا دعما لجهود الإنقاذ والتعافي بعد الزلزال الضخم الذي هزها وسوريا المجاورة، وأسفر عن سقوط أكثر من 20 ألف قتيل.

وقال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان “نقدم مساعدة فورية ونعد لتقييم سريع للاحتياجات الميدانية العاجلة والهائلة. هذا سيتيح تحديد المجالات ذات الأولوية للنهوض وإعادة إعمار البلاد في وقت نعد عمليات لتلبية هذه الحاجات”.

والقيمة الإجمالية لهذه المساعدة تتألف من 780 مليون دولار قدمتها مكونات الاستجابة الطارئة لمشروعين موجودين أصلا في تركيا.

وأوضح البنك الدولي أن هذه “المساعدة ستستخدم لإعادة إعمار البنى التحتية الأساسية على الصعيد البلدي”.

وسيتم تقديم مليار دولار “دعما للأفراد المتضررين، مع تأمين البنك الدولي دعما فوريا للنهوض وإعادة الإعمار بعد هذه الكارثة”.

وتخشى منظمة الصحة العالمية أزمة إنسانية كبرى من شأنها التسبب بأضرار تضاف إلى ما خلفه الزلزال. وتبدي المنظمات الإنسانية خصوصا مخاوفها من تفشي وباء الكوليرا الذي عاود الظهور في سوريا.

وأرسل الاتحاد الأوروبي طليعة المساعدات إلى تركيا بعد ساعات من الزلزال الاثنين. لكنه لم يقدم سوى مساعدة محدودة إلى سوريا عبر البرامج الانسانية الموجودة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على هذا البلد منذ بداية الحرب الأهلية العام 2011.

ووجهت دمشق الأربعاء طلبا رسميا لتلقي مساعدة الاتحاد الأوروبي. وطلبت المفوضية من الدول الأعضاء الرد إيجابا على

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