وزير الصحة السوري: عدد ضحايا الزلزال بلغ أكثر من 1300 قتيل

هبة بريس - وكالات

أعلن وزير الصحة السوري حسن غباش أن عدد ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد ارتفع إلى 1347 قتيلا، وعدد المصابين بلغ 2295.

وفي مؤتمر صحفي حول التطورات المتعلقة بالزلزال، قال الغباش إن “حجم الكارثة كبير ونحتاج إلى توفير التجهيزات الطبية والمستلزمات والأدوية لإنقاذ المتضررين من هذه الكارثة الإنسانية”.

وأضاف الغباش أن “العقوبات الغربية لا تقيم وزنا لحياة المواطنين سواء أكانت مهددة بالكوارث الطبيعية أو بالأوبئة”.

ودعا الوزير السوري “الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والأمانة العامة للمنظمة ووكالاتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر وغيرها من منظمات دولية حكومية وغير حكومية لمد يد العون في مواجهة الكارثة الإنسانية”.

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