محمد اوزين

غلاء المعيشة يُبكي أوزين ويحرق جيوب المغاربة

2023-02-09 / 09:18
1
محمد منفلوطي_ هبة بريس

“آلمني كثيرا وانا أرى مشاهد ومقاطع من فيديوهات لمواطنين يبكون ويشكون ويناجون: 10 دراهم مطيشة، 24 درهم لوبيا خضرا، 10 دراهم بطاطا، 20 درهم كيلو دجاج”، هكذا اختار محمد أوزين الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن يستهل تدوينته الفايسبوكية الطويلة العريضة التي تختزل في طياتها جزءا من آهات وآلام المواطنين ممن اكتوا بلهيب الأسعار جراء تداعيات أسباب عدة داخلية وخارجية لها علاقة بتداعيات كورونا والحرب الطاحنة الجترية بين روسيا واكرانيا.

محمد أوزين الذي اختار حائطه الفايسبوكي ليطل على جمهور متابعيه مخاطبا في الناس بالقول: ” إنها أثمنة مرتفعة أحرقت جيوب المغاربة وحطمت قدرتهم الشرائية، فبعدما كان التسوق فسحة صباحية لأمهاتنا أصبح اليوم محنة يومية، وتوفير وجبة متكاملة للأسرة أصبح مشقة مدوية، رجال ونساء وشباب من مختلف الطبقات الكل يعاني ويأن تحت وطأة إرتفاع الاسعار”.

وتابع أوزين بالقول: ” أمام هذا الوضع كنا ننتظر من حكومة الكفاءات أن تبدع حلول لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، أو الاستعانة بمقترحاتنا في هذا الشأن، لكنها فاجأتنا بإبداعها في الصمت الذي أضحى حصيلتها البارزة، صمت مريب ومستفز فيه الكثير من الاستخفاف ويعكس جبن الحكومة في تحمل ومواجهة مسؤولياتها”.

وحمل أوزين الحكومة الحالية وخاطبها بالقول: ” حكومة خفتت حناجرها بعد ان اقامت الدنيا ولم تقعدها ابان حملاتها الانتخابية الحبلى بالوعود، والمتنكرة للعهود…مواقع التواصل الاجتماعي تعج بصيحات شعب يحتضر بسبب الغلاء، شعب يئس من تقاعس حكومة اللاكفاءات ليرى في الاحتجاج في الشارع المخرج المتاح لعل صوته يسمع، وبالمقابل حكومتنا الموقرة أغلقت كل منافذ التواصل المؤسساتية المتاحة والممكنة يقول أوزين.

وتابع المتحدث قائلا: ” في الأمس القريب كنا نطالب حكومتنا البكماء التدخل من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطنين، أما اليوم، ونحن نضع أيدينا على قلوبنا، ننادي بحفظ ماتبقى من الكرامة، كرامة المواطنين، كرامة شعب بأكمله، انها دعوة نتمنى ان لا تسقط للمرة الالف في الأذان الصماء لحكومتنا حماية للسلم الاجتماعي الذي أصبح قاب قوسين من التلاشي حتى لا نقول الانهيار لأنه أمر لا نبتغيه من منطلق الكبدة على تربة هذا البلد الذي يسكننا قبل ان نسكنه”.

وختم أوزين تدوينته : ” اللهم اشهد إننا قد بلغنا واليك انبنا! وما الفرج إلا من عندك، …أثمنة بداية الاسبوع، يبدو أن الأثمنة غير مستقرة ولكنها تبقى خارجة عن استطاعة المواطن المقهور”.

ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of الأمن يحجز 500 كلغ من مخدر الشيرا بمدينتي الراشيدية وكلميمة

الأمن يحجز 500 كلغ من مخدر الشيرا بمدينتي الراشيدية…

2023-02-09 / 15:20
Photo of أكادير : ارتفاع متزايد لأسعار الخضر والفواكه واختفاء بعضها في الاسواق

أكادير : ارتفاع متزايد لأسعار الخضر والفواكه واختفاء بعضها…

2023-02-09 / 14:34
Photo of أخنوش يطمئن المغاربة: أسعار الخضر واللحوم ستتراجع خلال الأسابيع القادمة

أخنوش يطمئن المغاربة: أسعار الخضر واللحوم ستتراجع خلال الأسابيع…

2023-02-09 / 13:38
Photo of تموين الأسواق.. أخنوش يدعو إلى تعقب ومعاقبة أي مخالفات أو سلوكات انتهازية

تموين الأسواق.. أخنوش يدعو إلى تعقب ومعاقبة أي مخالفات…

2023-02-09 / 13:24
Photo of الشغب الرياضي يجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

الشغب الرياضي يجر 4 أشخاص للاعتقال بالبيضاء

2023-02-09 / 12:19
Photo of الأسعار بمدينة الرباط.. الطماطم تصل ل15 درهما والدجاج يتجاوز 22 درهما

الأسعار بمدينة الرباط.. الطماطم تصل ل15 درهما والدجاج يتجاوز…

2023-02-09 / 11:18
Photo of كورونا.. دول من بينها المغرب تؤكد أهمية الحفاظ على التنسيق

كورونا.. دول من بينها المغرب تؤكد أهمية الحفاظ على…

2023-02-09 / 10:51
Photo of دورة جماعة مكناس تمر بامتياز ونيران صديقة تقصف رئيس الجماعة التجمعي

دورة جماعة مكناس تمر بامتياز ونيران صديقة تقصف رئيس…

2023-02-09 / 10:33
Photo of الCNSS يتبرأ من سلوك مراقبين مزيفين

الCNSS يتبرأ من سلوك مراقبين مزيفين

2023-02-09 / 10:05
Photo of طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

طقس الخميس.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

2023-02-09 / 09:05

تعليق واحد

  1. الله ينعل اللي ما يحشم.
    السي أوزين، أجي نعطيك أنت رئاسة الحكومة وحل هذا المشكل، والله العظيم ما تقدر.
    كنت في الحكومة وخرجت منها منبوذا.
    الرجل اللذي تتحكم فيه امرأة، وصنعت تاريخه السياسي امرأة، ولازالت تغيره امرأة من وراء الكواليس، فهو ليس برجل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق