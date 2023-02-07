صورة تعبيرية

أمن زايو يوقف قاصر متورطة في ترويج المخدرات

2023-02-07 / 14:22
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بالمفوضية الجهوية للأمن بمدينة زايو، مساء الاثنين 06 فبراير الجاري، من توقيف فتاة قاصر تبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيها أثناء تنقلها رفقة المشتبه فيه الرئيسي على متن دراجة نارية بين مدينتي الناظور وبركان، حيث تمكن مرافقها من الفرار، فيما جرى ضبطها وإجراء عملية تفتيش بعين المكان، مكنت من ضبط 1200 قرص طبي مخدر و30 غرام من مخدر الهيروين.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيها القاصر تحت تدبير المراقبة رهن اشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، فيما تتواصل العمليات الأمنية الميدانية من أجل ضبط المشتبه فيه الرئيسي في هذا النشاط الاجرامي بعد أن تم تحديد هويته الكاملة.

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