مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يعلن عن لائحة المشاريع المنتقاة

2023-02-06 / 14:25
نجلاء مزيان

تنعقد الدورة 28 من مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط ا في الفترة الممتدة ما بين 3 و 10 مارس 2023.

وستنظم في إطار فعاليات هذه الدورة، ولأول مرة،”ورشات تطوان ” التي هي عبارة عن برنامج لدعم وتطوير سيناريوهات أفلام طويلة، روائيةوثائقية، تقدم بها كتاب سيناريو ومخرجين ومنتجين شباب ينتمون إلى بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.

وقد تبارى في هذه النسخة الأولى من “ورشات تطوان”، التي تشرف عليها مؤسسة مهرجان سينما البحر الأبيض المتوسط لتطوان، 75 مشروعا تم من بينها انتقاء 12 مشروعا بإشراف من لجنة مكونة من خبراء ومهني قطاع السينما.

ويتعلق الأمر بـ أربعة أفلام وثائقية طويلة و ثمانية أفلام روائية طويلة أعلنت عن عناوينها لجنة الانتقاء:

 الأفلام الوثائقية الطويلة:

ناس الكباين لهند بكر (مصر)
شمس الآخرين لأسماء المدير (المغرب)
ذهاب وإياب لأحمد بايدو (المغرب)
الجمل الناقص للشيخ نديا (فرنسا)

 الأفلام الروائية الطويلة:

الجنة الموعودة لعلاء الدين الجم (المغرب)
الحياة التعيسة للخنزير السعيد لكريستي وهيبة (لبنان)
الحرة لنسيم عباسي (المغرب)
عزيزي تاركوفسكي لفراس خوري (فلسطين)
طرافول لخوان كارلوس كيرا (اسبانيا)
الوريث لكمال سراج (فرنسا)
يوسف ونجمة :لأمينة السعدي وأليفييه كوسوماك (المغرب)
علي ليونس البواب (المغرب)

 وسيستفيد أصحاب هذه المشاريع الاثنا عشر المنتقاة من تداريب ودروس تكوينية لتطوير سيناريوهاتهم، وصقل مهاراتهم في الكتابة السينمائية، كما خصصت الجوائز التالية لأفضل ثلاث مشاريع :

– الجائزة الأولى: 70 ألف درهم
– الجائزة الثانية: 50 ألف درهم
– الجائزة الثالثة: 30 ألف درهم

كما سيتم الإعلان لاحقا عن صيغ تسمح بمرافقة أصحاب المشاريع المنتقاة ومساعدتهم على تطوير سيناريوهاتهم .

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