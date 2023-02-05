كورونا المغرب
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المغرب يسجل 4 إصابات جديدة بكورونا دون وفيات

2023-02-05 / 15:34
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 4 إصابات جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 14 أشخاص، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19) أن 6 ملايين و876 ألف و 735 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و421 ألف و431 شخصا، مقابل 24 مليون و920 ألف و176 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وتلقى 59 ألف و935 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 272 ألف و280 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و255 ألف و 924 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهتي الرباط سلا القنيطرة (2)، والداخلة وادي الذهب (2).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 60 حالة، فيما لم يتم تسجيل أية حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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