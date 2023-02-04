بحضور أخنوش.. انعقاد اجتماع لجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير

هبة بريس

انعقد، اليوم السبت بأكادير، الاجتماع الثامن للجنة الإشراف والتتبع والتقييم لبرنامج التنمية الحضرية لأكادير 2020- 2024، وذلك طبقا لمقتضيات المادة السابعة من الاتفاقية الإطار المتعلقة بتمويل وتنزيل البرنامج، والموقعة تحت إشراف صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم 04 فبراير 2020.

ويأتي هذا اللقاء الذي ترأسه والي جهة سوس-ماسة عامل عمالة أكادير إداوتنان، أحمد حجي، بحضور رئيس مجلس جهة سوس ماسة، كريم اشنكلي، ورئيس جماعة أكادير، عزيز أخنوش، وبمشاركة ممثلي شركاء البرنامج، ليتوج العمل المنجز في تنزيل وتنفيذ برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير.

وفي كلمة بالمناسبة، استعرض السيد حجي، حصيلة 34 شهرا الماضية للبرنامج، مؤكدا أن هذا اللقاء يشكل عنوانا للتحول الحاصل في تنزيل مكونات برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير، بالانتقال من مرحلة إطلاق المشاريع إلى مرحلة تسليمها، وذلك بفضل التعبئة والانخراط الكاملين لمختلف الفاعلين والمتدخلين والشركاء الماليين والمؤسساتيين في هذا البرنامج الملكي المهيكل.

وحسب معطيات تم تقديمها خلال هذا الاجتماع، يصل الاعتماد الإجمالي للمشاريع والمشاريع الفرعية التي تم الانتهاء من أشغال إنجازها مليار و460 مليون درهم، أي ما يمثل نسبة 23 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج.

وشهدت الفترة الممتدة من إطلاق البرنامج إلى حدود متم سنة 2022، استكمال أشغال انجاز 23 مشروعا، بتكلفة إجمالية تناهز 400 مليون درهم، حيث تم تأهيل شارع محمد الخامس، وإنجاز 20 ملعبا للقرب في مختلف أحياء المدينة، وانجاز المنتزه الحضري ابن زيدون، إضافة إلى تهيئة المساحات الخضراء بأنزا وببنسركاو وبتيكوين، وتهيئة الساحات العمومية بالحي المحمدي وحي الهدى وحي تيليلا.

وتهم هذه الاشغال أيضا، إعادة تأهيل السوق البلدي بتالبرجت، إنجاز مرآب تحت أرضي الانبعاث، بناء المدرسة الابتدائية ” عسو أوبسلام” بحي الفرح، والمدرسة الابتدائية ” سيدي بوغافر” بحي فونتي العليا، والمدرسة الابتدائية ” اليرموك” بالحي المحمدي، والمدرسة الابتدائية “حفصة أم المؤمنين” بحي أنزا العليا.

كما تم بناء الثانوية الإعدادية “الهدى” بحي الهدى، و الثانوية الإعدادية “محمد خير الدين” بحي فونتي العليا، و الثانوية الإعدادية “سعد بن ابي وقاص” بحي أساكا، كما تمت توسعة الثانوية التأهيلية “ابو العباس السبتي” بتيكوين بإضافة ست حجرات دراسية، و الثانوية الإعدادية “ابن طفيل” بحي أمزيل- بنسركاو بإضافة ست حجرات دراسية أيضا، وعصرنة وتوسعة الوحدة المدرسية تكويت نعبد الرحمان بإضافة حجرتين دراسيتين، ثم عصرنة وتوسعة الثانوية الإعدادية “ادريس الحريزي” بتيكوين بإضافة أربع حجرات دراسية، وعصرنة وتوسعة المدرسة الابتدائية “التقدم” بحي الهدى بإضافة ثلاث حجرات دراسية.

وتم أيضا تأهيل 21 مشروعا فرعيا بتكلفة إجمالية تتجاوز مليار و60 مليون درهم، تهم بناء ممر تحت أرضي على مستوى تقاطع الطريق السريع وشارع عبد الرحيم بوعبيد، بناء ممر تحت أرضي على مستوى تقاطع الطريق السريع والمحور الطرقي شرق-غرب، تهيئة مدخل المدينة عبر بنسركاو، تهيئة وتوسيع مجموعة من الشوارع الرئيسية بالمدينة وتقوية شبكة الإنارة العمومية بها (شارع ولي العهد، وشارع الأمير مولاي عبد الله، وشارع المقاومة، وشارع 29 فبراير، وشارع الرئيس كندي، وشارع الجنرال الكتاني)، وتقوية شبكة الإنارة العمومية بشارع محمد الخامس ومدخل المدينة عبر بنسركاو.

كما تم أيضا في إطار برنامج التنمية الحضرية لأكادير، انجاز الشطر الأول من مشروع التأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز بتيكوين، والشطر الأول من برنامج التدخل للتأهيل الحضري للأحياء ناقصة التجهيز المتعلق بحي أنزا، الذي خص إعادة تهيئة أربعة شوارع (شارع الهرم، شارع البحارة، شارع المحيط وشارع البحرين)، ثم تأهيل وتقوية مجموعة من طرق القرب بوسط المدينة، وتأهيل القاعة المغطاة الزرقطوني والقدس، إضافة إلى تأهيل سينما الصحراء.

وشملت هذه المشاريع أيضا، تلك المتعلقة بإنجاز الخـط الأول للحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة (BHNS)، حيث انجزت أشغال البنية التحتية لمشروع BHNS من خلال تهيئة الشطر الأول الرابط بين ميناء أكادير ومدارة القامرة، وكذا بعض المقاطع من الشطر الثاني والثالث للمشروع، إضافة إلى تقوية شبكة الإنارة العمومية وتعزيز المساحات الخضراء بشارع محمد الخامس وشارع الحسن الثاني وشارع الجنرال الكتاني، و تهيئة مركز التبادل وادي الطيور، ثم بناء منشأة صرف المياه الشتوية على مستوى واد الغزوة، و تعزيز وتوسيع القنطرة على واد تلضي على مستوى شارع محمد الخامس.

ويصل الاعتماد الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين للبرنامج، إلى ما يزيد على أربعة ملايير و540 مليون درهم أي بنسبة 72 في المائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج

وأطلق أصحاب المشاريع المنتدبون أشغال إنجاز 44 مشروعا بتكلفة تناهز خمسة ملايير و272 مليون درهم (84 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).

ويبلغ عدد المشاريع التي توجد الدراسات المتعلقة بها في مرحلة جد متقدمة 25 مشروعا، يصل مجموع تكلفتها إلى 603 مليون درهم (10 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).

فيما يصل الاعتماد الإجمالي للالتزامات المصادق عليها من طرف مختلف أصحاب المشاريع المنتدبين، خلال الفترة الممتدة من إطلاق البرنامج إلى حدود نهاية سنة 2022، إلى ما يزيد على أربعة ملايير و540 مليون درهم (72 بالمائة من التكلفة الإجمالية للبرنامج).

وسوف يصل مجموع الالتزامات المرتقبة في إطار البرنامج برسم سنة 2023 إلى مليار و761 مليون درهم، إذ من المنتظر أن يبلغ مجموع الالتزامات بحلول متم سنة 2023 مائة بالمائة من التكلفة الإجمالية المتعاقد بشأنها في إطار البرنامج.

ويلتزم الشركاء بإتمام إنجاز وتسليم مجوعة من المشاريع المحورية للبرنامج قبل متم شهر يونيو 2023، ومن أهمها، تسليم مشروع بناء وتجهيز مستشفى الأمراض العقلية بأكادير، الانتهاء من أشغال تهيئة المحور الطرقي شرق-غرب، إتمام أشغال الربط بين مطار المسيرة وميناء أكادير والمتمثل في المقطعين الأول والثاني من الطريق المداري الشمالي الشرقي والمدخل رقم 4 والطريق السريع بين شارع الجيش الملكي وميناء أكادير.

كما يشمل التزام الشركاء أيضا، الانتهاء من أشغال البنية التحتية واقطاب التبادل، بالإضافة إلى أشغال التهيئة الحضرية من تشجير ومساحات الخضراء والانارة العمومية والأثاث الحضري المتعلقة بإنجاز الخط الأول للحافلات ذات المستوى العالي من الخدمة، الانتهاء من أشغال بناء مركز للمعلومات السياحية والمجمع الإداري للشاطئ بأكادير، ثم افتتاح مشروع متحف إعادة البناء وذاكرة مدينة أكادير.

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