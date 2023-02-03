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درك صفرو يوقف شخصين تورطا في “جريمة” أفضت إلى الموت

2023-02-03 / 23:27
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ع محياوي _ هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بسرية صفرو، يوم أمس الخميس، من توقيف شخصين، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وكانت مصالح الدرك الملكي قد توصلت بإشعار حول العثور على جثة شخص يحمل آثار عنف بارزة على مستوى رأسه بمنطقة المنزل، وهو ما استدعى الانتقال فورا إلى مسرح الجريمة للقيام بالمتعين، حيث تم العثور على الضحية وعلى آثاره ضربات بليغة على مستوى الرأس والرجلين.

و أوضح مصدر ” هبة بريس ” أن التحريات الأولية التي قامت بها عناصر الدرك الملكي مكنتهم من إيقاف المشتبه فيهما، فيما دوافع ارتكاب هذه الجريمة حسب ذات المصدر، تعود بالأساس إلى خلاف بين الضحية والمشتبه فيهما بسبب حالة السكر الطافح التي كانوا عليها.

و أضاف ذات المصدر، أن الوكيل العام باستئنافية فاس أمر بوضع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث ، فيما الأبحاث لا زالت متواصلة من أجل توقيف المشتبه فيه الثالث الذي تم تشخيص هويته.

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