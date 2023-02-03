FILE PHOTO: A French police officer stands near the Opera Bastille where a suspect in a stabbing attack near the former offices of the magazine Charlie Hebdo was arrested in Paris, France September 25, 2020. REUTERS/Gonzalo Fuentes/File Photo

مايكروسوفت: إيران وراء القرصنة الرقمية على صحيفة شارلي إبدو

2023-02-03 / 22:52
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هبة بريس _ وكالات

قال باحثون أمنيون في شركة مايكروسوفت، الجمعة، إن فريق قرصنة مدعوما من الحكومة الإيرانية سرق وسرب بيانات خاصة بالمشتركين في مجلة شارلي إبدو الفرنسية الساخرة.

وتعرضت المجلة للاختراق في أوائل يناير بعد أن نشرت سلسلة رسوم كاريكاتورية سلبية للزعيم الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي. وكانت الرسوم جزءا من حملة إعلامية قالت شارلي إبدو إنها تستهدف دعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.

ولم يرد ممثلو الحكومتين الإيرانية والفرنسية على الفور على طلبات للتعليق. وقال مسؤول صحفي في شارلي إبدو إن المجلة ليس لديها تعليق “في الوقت الحالي”.

وتعهدت إيران علانية برد فعل “حقيقي” على الرسوم الكاريكاتورية “المسيئة”، واستدعت المبعوث الفرنسي في طهران، وأنهت أيضا أنشطة المعهد الفرنسي للأبحاث في إيران وقالت إنها تعيد تقييم الأنشطة الثقافية الفرنسية في البلاد.

وقال باحثو مايكروسوفت في تقرير إن عملية الاختراق والتسريب التي استهدفت شارلي إبدو كانت جزءا من عملية تدخل رقمي أوسع بتقنيات تطابق نشاطا عُرف في السابق بأنه مرتبط بفرق قرصنة إيرانية مدعومة من الدولة.

وقالت مايكروسوفت إن المجموعة المسؤولة هي نفسها التي قال مسؤولو وزارة العدل الأميركية من قبل إنها نفذت “حملة متعددة الأوجه” للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2020. ونفت إيران حينذاك هذه المزاعم.

ووسط انتقادات إيران للرسوم الكاريكاتورية لخامنئي، نشرت مجموعة من القراصنة تطلق على نفسها اسم “الأرواح المقدسة” على منتدى على الإنترنت أنها تمكنت من الوصول إلى أسماء ومعلومات الاتصال الخاصة بأكثر من 200 ألف مشترك في شارلي إبدو. وقالت المجموعة في منشورها إنها ستبيع المعلومات مقابل 20 بتكوين (470 ألف دولار).

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