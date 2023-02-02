اوزين: “لقينا حسن معاملة بالجزائر.. والشعب يكن كل الاحترام والعطف للمغاربة”

هبة بريس - الرباط

أشاد النائب البرلماني ورئيس حزب الحركة الشعبية، محمد اوزين، بالمعاملة الحسنة التي لقيتها الوفد المغربي المشارك في الدورة السابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي التي عقدت بالعاصمة الجزائر.

وقال اوزين في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “إقامة أخوية ستخلدها ذاكرة الوفد المغربي المشارك في الدورة السابعة عشر لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي بالعاصمة الجزائر، لما لقيه الوفد من حسن المعاملة وحرارة اللقاء. بعيدا عن ما يتم تسويقه وترويجه عبر مسخرين مهمتهم زرع الفتنة والكراهية خدمة لاجندات معروفة. ”

وأضاف “الشعب الجزائري الشقيق يكن كل الاحترام والعطف والتقدير لاخوانه واخواته في المملكة المغربية. ويعبرون عن تشبتهم بالاشقاء الجيران. كل مواطن جزائري قابلناه أثناء إقامة الوفد المغربي بالجزائر العاصمة الا وكان اخا عطوفا خدوما مبتهجا بلقاء إخوانه الجيران المغاربة. فلهم ومن خلالهم، لكل الشعب الجزائري الشقيق، نقول شكرا على على الابتسامة وعلى القلب. ونؤكد لهم حبنا وتقديرنا لشعب اخ وجار قريب لقلوبنا نكن له عطفا وحبا بلا ضفاف”

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