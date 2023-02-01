إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من غزة

2023-02-01 / 23:24
0
هبة بريس _ وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه اعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة، في قصف طالب على إثره الوزير، إيتمار بن غفير، باجتماع أمني عاجل، بعدما كان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، حض كلا الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على التهدئة.

وكان الجيش الإسرائيلي أفاد في وقت سابق بإطلاق صفارات الإنذار في مدينة سديروت (جنوب) وفي مناطق أخرى محاذية لغزة.

وقال الجيش في بيان إن “صاروخا أطلق من قطاع غزة. وتم اعتراضه” بواسطة منظومة القبة الحديدية.

ولم يعلن أي من الفصائل المسلحة على الفور مسؤوليته عن إطلاق الصاروخ من قطاع غزة الذي تقطنه 2,3 مليون نسمة ويقع تحت حصار إسرائيلي منذ عام 2007.

من جهته، قال وزير الأمن القومي اليميني، إيتمار بن غفير، في بيان “أدعو إلى اجتماع عاجل لمجلس الوزراء المصغر (الحكومة الأمنية) الليلة لبحث سبل الرد على إطلاق صاروخ من غزة”.

وربط بن غفير بين إطلاق الصاروخ وتحركه لإغلاق مخبزين يديرهما أسرى فلسطينيون في سجنين إسرائيليين، معتبرا أنهما جزء من “الفوائد” غير المبررة التي يحصل عليها “الإرهابيون”.

وشبه بن غفير ظروف الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بـ”المخيمات الصيفية”.

وقال إن “إطلاق (الصاروخ) من غزة لن يضعف عزيمتي على مواصلة العمل من أجل تغيير ظروف المخيمات الصيفية للإرهابيين القتلة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “مانشستر يونايتد” يجدد فوزه على نوتينجهام ويتأهل لنهائى كأس الرابطة الإنجليزية

“مانشستر يونايتد” يجدد فوزه على نوتينجهام ويتأهل لنهائى كأس…

2023-02-01 / 23:30
Photo of وفي_ات وعشرات الجرحى في مستشفى بالقاهرة

وفي_ات وعشرات الجرحى في مستشفى بالقاهرة

2023-02-01 / 23:04
Photo of “الأهلي ” يسحق أوكلاند سيتي في افتتاح مونديال الأندية

“الأهلي ” يسحق أوكلاند سيتي في افتتاح مونديال الأندية

2023-02-01 / 22:44
Photo of لعلج ..17 ألف شركة إسبانية لديها علاقات تجارية مع المغرب

لعلج ..17 ألف شركة إسبانية لديها علاقات تجارية مع…

2023-02-01 / 22:23
Photo of طنجة..انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بحفل “استثنائي وباهر” صور

طنجة..انطلاق بطولة كأس العالم للأندية بحفل “استثنائي وباهر” صور

2023-02-01 / 22:00
Photo of عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط للتضامن مع فلسطين

عشرات المغاربة يتظاهرون بالرباط للتضامن مع فلسطين

2023-02-01 / 21:43
Photo of الشوط الأول ..الأهلى يتقدم على أوكلاند سيتى بهدف حسين الشحات

الشوط الأول ..الأهلى يتقدم على أوكلاند سيتى بهدف حسين…

2023-02-01 / 21:11
Photo of وزير : منهجية” Lean Six Sigma “ستسمح بارتقاء المغرب إلى قائمة أفضل 100 مطار دولي

وزير : منهجية” Lean Six Sigma “ستسمح بارتقاء المغرب…

2023-02-01 / 20:41
Photo of “الريان القطري” يقدم لاعبه الجديد المغربي بوفال

“الريان القطري” يقدم لاعبه الجديد المغربي بوفال

2023-02-01 / 20:13
Photo of عمور تعلن قرب افتتاح منصة إلكترونية لتلقي طلبات برنامج “فرصة”

عمور تعلن قرب افتتاح منصة إلكترونية لتلقي طلبات برنامج…

2023-02-01 / 19:46

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق