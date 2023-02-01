الدرك يحبط عملية لعصابة “الفراقشية” بشتوكة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة بلفاع إقليم اشتوكة ايت باها، في وضع حد لعصابة إجرامية وصفت ب ” الخطيرة” متخصصة في سرقة المواشي بضيعات الاقليم .

وكانت مصالح الدرك قد توصلت يوم أمس الثلاثاء ،بشكاية من أحد مربي الماشية تعرض لسرقة عدد من رؤوس الابقار بداخل حظيرته .

وقد باشرت العناصر الدركية تحرياتها الميدانية والتقنية، وتمكنها في وقت وجيز من تحديد هوية أحد أفراد العصابة، قبل أن يتم تحديد هوية باقي أفراد العصابة الإجرامية، وكذلك استرجاع المسروق لصاحبه.

الموقوفين تم وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة بالدائرة القضائية بمدينة إنزكان.

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