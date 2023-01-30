الموندياليتو .. ONCF يعتمد برمجة خاصة لنقل المشجعين

هبة بريس _ الرباط

أعلن المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن اعتماد برمجة خاصة بالتزامن مع كـأس العالم للأندية، الذي يحتضنه المغرب، وذلك لدعم تنقل المشجعين خلال هذا الحدث.

وأفاد المكتب، في بلاغ، أنه سيتبنى خطة نقل خاصة من 1 إلى 11 فبراير 2023، وتتضمن هذه الخطة تعزيز عرض القطار من خلال زيادة سعة المقاعد المتاحة لحركة المرور المنتظمة وجدولة القطارات الخاصة على النحو التالي:

– الأربعاء 1 فبراير: انطلاق قطار البراق في رحلة خاصة من طنجة على الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا (23:30).

– السبت 4 فبراير: يغادر قطارا البراق بشكل خاص، من الدار البيضاء على الساعة الثامنة مساء (20:00)، ومن طنجة على الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00).

– الثلاثاء 7 فبراير: انطلاق قطار الأطلس من طنجة إلى فاس على الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00)، وقطار البراق في رحلة خاصة من طنجة على الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00).

– الأربعاء 8 فبراير: رحلة خاصة لقطار البراق انطلاقا من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00)، وقطار الأطلس من الرباط إلى مراكش في منتصف الليل.

– السبت 11 فبراير (يوم مباراة النهائي): انطلاق رحلة خاصة لقطار البراق من الدار البيضاء على الساعة الحادية عشرة ليلا (23:00)، وقطار الأطلس من الرباط إلى مراكش في منتصف الليل.

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