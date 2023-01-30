غلاء اللحوم والخضر يغضب المغاربة.. ومواطنون يردون ب”المقاطعة”

2023-01-30 / 10:19
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هبة بريس - الرباط

لا حديث بين المغاربة، خلال الأيام الأخيرة، سوى حول الارتفاع الصاروخي لأسعار اللحوم الحمراء والدواجن والخضر.

وفي هذا الصدد، بلغت أسعار اللحوم الحمراء بمختلف المدن المغربية 100 درهم، فيما وصلت أسعار الدجاج الحي ل20 درهما للكيلوغرام الواحد، و38 درهما للكيلوغرام بالنسبة للدجاج المذبوح.

وارتفعت أسعار مختلف أنواع الخضر بكافة الأسواق المغربية، خاصة الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة والمتمثلة في الطماطم والبصل والبطاطس والفلفل..

وفي هذا الصدد، عبر مواطنون من هذه الارتفاعات المتتالية والتي تتزامن من غلاء عدد من المواد الاستهلاكية الأخرى مقابل أزمة البطالة وغيرها

وتوعد المواطنون، بالرد على هذا الغلاء بمقاطعة كافة المنتجات والمواد التي عرفت ارتفاعا في الأسعار، مطالبين الجوات المعنية بالتدخل لضبط الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

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