ابن كيران : المغرب بفرنسا أو بدونها سيبقى دولة قوية

هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن المغرب لا يرهن وجوده بفرنسا، مشددا على أن المغرب، بفرنسا أو بدونها، سيبقى “دولة قوية حرة ومستقلة”.

وانتقد ابن كيران في كلمة له خلال مؤتمر الفضاء المغربي للمهنيين، السبت 28 يناير 2023 بالدار البيضاء، ما تقوم به الرئاسة الفرنسية بخصوص المغرب، قائلا إن “فرنسا ابتليت برئاسة لا تفقه شيئا، وبقيادة لا تنظر أبعد من أنفها”.

وبعد أن عبر عن ثقته بوجود أناس عقلاء في القيادة الفرنسية، أكد أن الدول الكبرى لا تبنى على الغاز أو البترول، بل على المبادئ، لأنها هي التي ترفع الدول، مشددا على أن المغرب دولة ضاربة في الأعماق والتاريخ، ولها مكانة، ومثلت عبر التاريخ صخرة للدفاع عن حرمة الإسلام من هنا إلى الشرق.

ورحب ابن كيران بمساعي الصلح بين فرنسا والجزائر، منبها إلى أن المغرب لا يريد أي عداوات بينه وبين الدول الأخرى أو بين الدول الأخرى فيما بينها.

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