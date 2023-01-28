صفاء حبيركو تنتظر مولودها الثالث

نجلاء مزيان

أعلنت الفنانة المغربية صفاء حبيركو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، عن انتظارها لمولودها الثالث.

و نشرت حبيركو عبر ذات المنصة صورة توثق حملها مرفوقة بتعليق جاء فيه:” أحبائي ، أنا جد سعيدة كوني أعلن لكم أن العائلة سوف تكبر و قريبا سنصبح 5 أشخاص”.

و أضافت الفنانة المغربية قائلة:”كنا نريد الاحتفاظ بهذا السر أكثر لنستفيد أكثر من هذه اللحظات، لكن حان الوقت لمشاركته معكم”.

و فور إعلانها الخبر، تهاطلت عليها تعاليق التهاني والتبريكات من طرف أصدقائها المشاهير و كذا متابعيها بمنصات التواصل الاجتماعي.

و في سياق منفصل، شاركت حبيركو بطولة فيديو كليب الخاص بالأغنية الجديدة للنجم المغربي سعد لمجرد، التي من المرتقب طرحها خلال الأيام القليلة القادمة.

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