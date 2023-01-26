بنسعيد عن الراحلة خديجة أسد: “فقدنا شخصية فنية كبيرة”
توفيت مساء أمس الأربعاء، الفنانة المغربية، خديجة أسد، بعد صراع طويل مع المرض.
وفي هذا الصدد، قال وزير الثقافة والتواصل والشباب، محمد المهدي بنسعيد “بيالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة الفنانة المرحومة خديجة أسد، والتي تعد رحمها الله من الفنانات البارزات في الساحة الفنية الوطنية.”
وأضاف بنسعيد في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بموقع “فيسبوك”: “عشنا مع الراحلة خديجة أسد، لحظات لا تنسى في شاشات التلفزة وقاعات السينما، إلى جانب رفيق دربها الراحل عزيز سعد الله.”
وتابع “برحيل خديجة أسد، تفقد الساحة الفنية الوطنية، شخصية فنية كبيرة سيبقى اسمها خالدا في قلوبنا جميعا، وبهذه المناسبة الأليمة، أتقدم أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع أطر وزارة الشباب والثقافة والتواصل بأحر التعازي وأصدق المواساة، لعائلتها الصغيرة والكبيرة، وللعائلة الفنية الوطنية، راجيا من العلي القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويرزق عائلتها الصبر والسلوان.”
5 تعليقات
اصدق التعازي والمواساة لأهلها و أسرتها و عائلتها الصغيرة و الكبيرة نسأله عز و جل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته
كانت تعمل في المغرب و تقطن بكندا.
اللهم اغفر لها و ارحمها برحمتك يا ارحم الراحمين
اللهم اغفر لها و ارحمها
اللهم ان كانت محسنة فزد في إحسانها وان كانت مسيئة فتجاوز عنها
خبر حزين