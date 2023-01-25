بنعلي: “الإطار القانوني الحالي لا يتيح للدولة التدخل مباشرة في المخزون الاستراتيجي”

2023-01-25 / 14:44
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تفاعلت ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة مع سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب حول حجم المخزون الطاقي للمملكة و خطة الحكومة لضمان المخزون الاستراتيجي.

و في هذا الصدد، أوضحت الوزيرة بنعلي أن الإطار القانوني الحالي لا يتيح للدولة التدخل بشكل مباشر في المخزون الاحتياطي.

و شددت الوزيرة السالفة الذكر على أن القانون رقم 009.71، والقرار رقم 393.76، لا يخولان للدولة القيام بدور مباشر على مستوى إنشاء مخزون احتياطي يعزز التموين، أو ما يخص المخزون الاستراتيجي الذي يمكن أن يؤثر على الأسعار.

و أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة أن الوزارة تعمل على تسريع كل المشاريع الطاقية، ولا سيما بالقطاع الخاص، لتطوير القدرات التخزينية الإضافية لتخزين المواد البترولية.

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