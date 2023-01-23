مغربية ضمن قائمة “فوربس” للمؤثرات فوق الـ50 عاما

نشرت مجلة “فوربس” الأمريكية، قائمة بأسماء أكثر من 50 سيدة ممن تجاوزن سن الخمسين، هن الأكثر تأثيرا خلال الفترة الماضية في أوروبا والشرق الأوسط، وأفريقيا.

وضمت القائمة أسماء سبع سيدات عربيات، حققن نجاحات في مجالات مختلفة خلال السنوات الماضية ومن ضمن هذه الاسماء المغربية نزهة حيات (59 عاما)

وهي رائدة أعمال مغربية، ورئيسة مجلس الإدارة لشركة AMMC، عينها الملك محمد السادس رئيسة مجلس إدارة للهيئة المغربية لسوق الرساميل في عام 2016.

تخرجت في كلية ESSEC للأعمال في باريس، وعملت في أسواق رأس المال لعدة بنوك في إسبانيا، قبل أن تعود إلى المغرب، وتدير بورصة الدار البيضاء، وتعمل كأول امرأة في مجلس إدارة أحد البنوك في بلدها الأم.

تتحدث بطلاقة العربية، والفرنسية، والإسبانية، والإنجليزية، وتطالب بصوت عالٍ بالمزيد من أدوار صنع القرار للمرأة في اقتصاد

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