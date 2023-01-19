إلقاء القبض على مغنية تركية قت.لت حبيبها السابق بمشاركة والدها

ألقت الشرطة التركية القبض على المغنية وعارضة الأزياء التركية سيتشيل شيفتجي، بتهمة قتل حبيبها السابق، بعد أن تم العثور على جثته في غابة “سانجاكتيبي”، في مدينة إسطنبول.

ووُجدت جثة شخص مجهول، مكبل اليدين والقدمين، في غابة “سانجاكتيبي”، الموجودة في الجهة الأوروبية من مدينة إسطنبول، من قِبل عائلة تعمل في جمع الفطر وفقاً لما نشرته صحيفة “Hurriyet” التركية.

وبعد التحقق من هوية الشخص المقتول، تبيَّن أنه رجل من مدينة توركان، يحمل اسم سميح سيفجي، وقد تغيّب لعدة أيام عن عائلته، التي كانت قد قدمت بلاغاً باختفائه، قبل أيام من التعرف على جثته.

وألقت عناصر الشرطة التركية القبض على المغنية سيتشيل شيفتجي، بعد أن أشارت إليها عدة دلائل خلال التحقيق حول جريمة قتل سميح سيفجي، الذي كان على علاقة سابقة معها، وفقاً لـ”CNN Turk”.

وأشارت أصابع الإتهام الى شيفتجي، إثر مشاركتها لعدّة منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي مهددةً حبيبها بالقتل الذي تردد عليها مراراً طالباً الصلح.

واعترفت سيتشيل شيفتجي بعد التحقيق معها، بقتلها حبيبها السابق، والتخلص من جثته رفقة والدها، وذلك بعد أن جاء إلى منزلها من جديد لطلب الصلح، وبعد نقاش قصير داخل المنزل قامت بضربه عدة ضربات بكرسي حديدي مكسور، ما تسبب في وفاته.

واستعانت المغنية التركية بوالدها للتخلص من جثّة الضحية ونقلها إلى خارج المنزل، بعد تكبيله، والتخلص منه في غابة “سانجاكتيبي”.

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