خطأ لغوغل حول صرف الدولار مقابل الدرهم يهز قلوب المغاربة
هبة بريس - الرباط
تفاجأ المغاربة ، مساء اليوم الأربعاء ، بنشر موقع غوغل لتراجع كبير في سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بعطب تقني وأن قيمة الدرهم لا تزال في مستواها الطبيعي.
وأظهر محرك البحث “غوغل” أن أن الدولار الأميركي بات فجأة يساوي أزيد من 17 درهماً مغربياً، ما أحدث صدمة كبيرة لدى المغاربة عبرت عنها آلاف التدوينات والتغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي .
وأكدت معطيات شبه رسمية أنه لم يحدث أي تحول في قيمة العملة المغربية، وأن الامر يتعلق بخطأ تقني من محرك البحث “غوغل” .
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7 تعليقات
ههههه خصنا يتزاد ولا ينقص
مصيبة كاكانت بصح
على هاد الأزمة علين يرجع هكا
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
هذا هو القادم وهم يمهدون لاصحاب القلوب التي تعبد المال وتكنزه ، قريبا سيعود كل شيء إلى 0 ,
صدمت حين رٱيت ان الاورو يساوي 18,84 درهم.بعض المنابر لمالية لا زالت تنشر ذلك الخطأ. boursorama
طاح فينا ناس