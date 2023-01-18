الصورة من الارشيف

خطأ لغوغل حول صرف الدولار مقابل الدرهم يهز قلوب المغاربة

2023-01-18 / 21:09
7
هبة بريس - الرباط

تفاجأ المغاربة ، مساء اليوم الأربعاء ، بنشر موقع غوغل لتراجع كبير في سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بعطب تقني وأن قيمة الدرهم لا تزال في مستواها الطبيعي.

وأظهر محرك البحث “غوغل” أن أن الدولار الأميركي بات فجأة يساوي أزيد من 17 درهماً مغربياً، ما أحدث صدمة كبيرة لدى المغاربة عبرت عنها آلاف التدوينات والتغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي .

وأكدت معطيات شبه رسمية أنه لم يحدث أي تحول في قيمة العملة المغربية، وأن الامر يتعلق بخطأ تقني من محرك البحث “غوغل” .

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of توزيع سيارات اسعاف لفائدة جماعات ترابية بجهة بني ملال خنيفرة

توزيع سيارات اسعاف لفائدة جماعات ترابية بجهة بني ملال…

2023-01-18 / 22:18
Photo of مغاربة لرابح ماجر ..” إلى طردك البخيل عند الكريم تبات”

مغاربة لرابح ماجر ..” إلى طردك البخيل عند الكريم…

2023-01-18 / 21:03
Photo of “تكاليف التعليم الأجنبي” …تقرير يتحدث عن الدار البيضاء

“تكاليف التعليم الأجنبي” …تقرير يتحدث عن الدار البيضاء

2023-01-18 / 20:02
Photo of الشرقاوي : “تبرعات “بيت مال القدس فاقت 64 مليون دولار

الشرقاوي : “تبرعات “بيت مال القدس فاقت 64 مليون…

2023-01-18 / 19:04
Photo of حراس الأمن الخاص.. مهام متعددة بأجر زهيد

حراس الأمن الخاص.. مهام متعددة بأجر زهيد

2023-01-18 / 17:29
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 26 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 26 إصابة جديدة

2023-01-18 / 16:49
Photo of مراكش : حصيلة العمل الاستباقي للمنطقة الأمنية الأولى

مراكش : حصيلة العمل الاستباقي للمنطقة الأمنية الأولى

2023-01-18 / 14:58
Photo of طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

طنجة تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-18 / 12:14
Photo of أسعار الخضر تلهب جيوب المغاربة.. ومواطنون: “أصبحنا نكتفي بوجبة في اليوم”

أسعار الخضر تلهب جيوب المغاربة.. ومواطنون: “أصبحنا نكتفي بوجبة…

2023-01-18 / 11:08
Photo of الحبس النافذ لرئيس جماعة بتاونات والبراءة لآخر بصفرو

الحبس النافذ لرئيس جماعة بتاونات والبراءة لآخر بصفرو

2023-01-18 / 10:10

‫7 تعليقات

  5. هذا هو القادم وهم يمهدون لاصحاب القلوب التي تعبد المال وتكنزه ، قريبا سيعود كل شيء إلى 0 ,

  6. صدمت حين رٱيت ان الاورو يساوي 18,84 درهم.بعض المنابر لمالية لا زالت تنشر ذلك الخطأ. boursorama

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق