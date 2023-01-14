“معنديش مرات خويا”.. منال بنشليخة تثير الجدل وشقيقها يخرج عن صمته

2023-01-14 / 15:16
نجلاء مزيان

لم يمر بضع ساعات على الضجة التي أثارتها الفنانة المغربية منال بنشليخة، على إثر إعلانها لتدخل الوزير مهدي بنسعيد من أجل حصولها على تأشيرة فرنسا، حتى عادت لتخلق الجدل من جديد.

مناسبة الحديث، رد الفنانة المغربية على سؤال إحدى متابعاتها، والذي جاء فيه “زوجة أخيك هي ياسمين؟” لتعلق:”ليس لدي زوجة أخ تسمى ياسمين لول”.

و أضافت في تعليق آخر:”أخي غير متزوج .. لا تصدق كل ما تراه في وسائل التواصل الاجتماعي .. ستصدم”.

ليرد عقبها مباشرة، شقيق الفنانة المغربية عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، حيث نشر صورة تجمعه بياسمين في يوم خطوبتهما مرفوقة بتعليق جاء فيه “العائلة دائما و الحق لا يقاوم سلطانه”.

هذا و استنكر العديد من النشطاء تصرف الفنانة منال بنشليخة، معتبرين أن سبب الخلاف هو صراع “اللوسة” و زوجة الأخ المعروف في المجتمعات العربية.

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