سابقة…أوزين يراسل البرلمان بسؤال كتابي باللغة الأمازيغية

محمد منفلوطي_ هبة بريس

وجه النائبان ادريس السنتيسي ومحمد اوزين باسم الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا مصاغا باللغة الامازيغية ( تيفيناغ)، إلى وزيرة الانتقال الرقمي واصلاح الادارة حول موضوع : تنزيل وتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

هذا، وقد تطرق السؤال للمنظومة اللغوية والثقافية ببلادنا الذي تؤطره مرجعية دستورية، وقوانين تنظيمية ورؤية استراتيجية ، من قبيل القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية والقانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية باعتباره مؤسسة دستورية منوط بها المساهمة في بلورة السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، ومواكبة أوراش أجرأة المنظومة القانونية ذات الصلة، وهي أوراش لازالت تنتظر التنزيل والتفعيل بعد أزيد من ثلاث سنوات على صدورها،

وفي هذا السياق وبتقييم موضوعي لسنة ونصف من عمل الحكومة سجل النائبان بأسف أن الحكومة واحزابها المساندة لا ترى في الأمازيغية إلا واجهات الإدارات وترجمة أسمائها، في ظل عجزها البين على بلورة سياسة عمومية تجعل الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة دعامة ومنطلقا لتنزيل النموذج التنموي الجديد والمنشود

وأضاف السؤال أنه وبناء عليه وبعد التزام الحكومة في برنامجها بتخصيص مليار درهم لترسيم الأمازيغية، ساءل الفريق الحركي الوزيرة المحترمة حول مخطط الحكومة لتفعيل هذا الرهان؟ ومآل المخططات القطاعية المنصوص عليها في القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وايضا مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربيةوصندوق النهوض بالأمازيغية؟

كما انصب التساؤل عن مآل الإعتمادات المخصصة في القانون المالي لسنة 2022 المحددة في عشرين مليون درهم ، وأين صرفت وكيف صرفت وقس على ذلك 30 مليون درهم المبرمجة في ميزانية 2023 ؟

وصلة بما سبق طرح السؤال عن التدابير الحكومية المتخدة لإقرار فاتح السنة الامازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية مؤدى عنها .

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