هل طلب المغرب من إسرائيل انخراطاً أقوى بشأن الصحراء المغربية ؟

2023-01-11 / 18:15
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هبة بريس _ الرباط

اصدرت مجلة “كورييه انترناسيونال” الفرنسية مقالا تحت عنوان: “المغرب يُريد من إسرائيل انخراطاً أقوى بشأن القضية الصحراوية”،

وقالت المجلة “ إنه، بعد عامين على اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل، وخلال الاجتماع الذي احتضنتْه الإمارات العربية المتحدة، يومي الإثنين والثلاثاء، تحضيراً لقمّة النقب، في ربيع العام الجاري، بالمغرب،، كان فرصة ليطلب المغرب من حليفه الجديد الاعتراف بـمغربية” الصحراء

“لو كورييه انترناسيونال” أوضحت أن الصفقة التي توصلت إليها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في شهر ديسمبر عام 2020، سمحت بإقامة علاقات قوية بين المغرب وإسرائيل مقابل اعتراف واشنطن بالسيادة المغربية على الصحراء موضحة أنه منذ ذلك الحين تبدو العلاقات في حالة جيدة.

كما أكدت المجلة أن المغرب، الذي لا يوجد لديه حتى اللحظة سوى “مكتب ارتباط” في العاصمة الإسرائيلية، بات يصرّ بشكل منتظم، في الأشهر الأخيرة، على ضرورة الإعتراف الرسمي بمغربية الصحراء في كل مرة يثير فيها الجانب الإسرائيلي مسألة فتح سفارة.

أيضاً أشارت “لو كورييه انترناسيونال” إلى أنه بعد عامٍ أول من التطبيع، اتّسم برغبة قوية من جانب البلدين للتعاون اقتصاديًا وعسكريًا، كان العام الثاني أكثر برودة قليلاً. وقد سمح التطبيع مع إسرائيل للمغرب بإبرام اتفاق، في نوفمبر عام 2021، للحصول على طائرات بدون طيار متطورة، ما سيمكّنه من تأمين حدوده وتعزيز سيطرته على الصحراء

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