الحاجب.. مشروع الشطر الثاني لمنتزه “عين ذهيبة” يرى النور

ع محياوي - هبة بريس

بقلب جبال الأطلس المتوسط، شيدت “عين ذهيبة” التي تعتبر من بين أهم العيون المائية التي يزخر بها إقليم الحاجب.

ويقع الينبوع المائي الذي أصبح يحمل اسم “منتزه عين ذهيبة” وسط مدينة الحاجب.

وتستقطب “عين ذهيبة” التي استفادت في الفترة الأخيرة من إعادة التهيئة في إطار مشروع لمجلس جهة فاس مكناس بشراكة مع جماعة الحاجب في شخص البرلماني ورئيس جماعتها “حكيم وحيد ” الذي أعطى الكثير لهذا الإقليم بخدماته المتواصلة وحبه للساكنة التي يمثلها، بالإضافة إلى هذا فالعديد من الزوار من ساكنة المدينة الجبلية والمدن المجاورة لاقليم الحاجب يزورون هذا المنتزه طلبا للهدوء والراحة والسكينة التي يوفرها هذا الفضاء الإيكولوجي الساحر.

ويضم “منتزه عين ذهيبة” الذي يمتد على مساحة تقدر ب 5 هكتارات، مسارات للمشي وممارسة الرياضة أنجزت بعناية، وأماكن للجلوس، وبحيرة، وفضاء خاص بالأطفال، ومجرى مائي، ومرافق صحية للنساء والرجال.

وبعد إعادة تهيئة “عين ذهيبة” وتجديدها، تراهن المدينة الجبلية على استقطاب زوار وسياح من خارج الإقليم لزيارة المتنزه الذي ينضاف إلى سلسلة من العيون المائية والمتنزهات التي يشتهر بها إقليم الحاجب من أجل خلق حركية وتنشيط سياحي بهذا الإقليم

الذي يتوفر على عامل في المستوى المطلوب للساكنة العين التي لا تنام عملي بامتياز.

هذا المنتزه العظيم وحسب ما عاينته عدسة ” هبة بريس” يقف الزائر مذهولا بسحر وجمال الطبيعة الخلابة الذي يتوفر عليها، قبل استكشاف ما تحتوي عليه العين المائية من غنى طبيعي وبيئي، محتفظا في ذاكرته بمشاهد ممتعة سيتقاسمها مع الأصدقاء والمقربين .

متحدث ل ” هبة بريس ” من مدينة الرباط جاء لزيارة هذا المنتزه عبر عن إعجابه بالمتنزه الذي أصبح من أفضل الأماكن التي يقصدها بحثا عن الهواء النقي والهدوء والراحة النفسية بهذه المدينة.

انجاز الشطر الاول من مشروع “منتزه عين ذهيبة”، تم رصد غلاف مالي ناهز 18 مليون درهم، من أجل تحويل وتهييئ وتوسيع الطريق المدارية للمشروع، وتهيئة ممرات التنزه، ومساحات للترفيه خاصة بالعائلات وألعاب الأطفال، ووضع الإنارة العمومية وإنارة التزيين، والكراسي والطاولات الخاصة بالرحلات.

كما تم في إطار المشروع، تهيئة وتثمين المجرى المائي لمنبع “عين ذهيبة”، وغرس الأشجار والعشب وأزهار التزيين، وبناء مرافق صحية وتجارية، وتهيئة النافورات، ومقر للحراسة والوقاية المدنية، وربط المتنزه بشبكة الماء الصالح للشرب.

هذا وقد تم اطلاق أشغال الشطر الثاني من “عين ذهيبة” يوم أمس الثلاثاء بالوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع بمدينة مكناس في اجتماع حضره مدير الوكالة المذكورة و البرلماني رئيس جماعة الحاجب وعدد من المسؤولين بالوكالة حيث تم الافراج عن إسم المقاولة التي فازت بالمشروع ، حيث تم رصد غلاف مالي يناهز مليارين ونصف لإستكمال الشطر الثاني .

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