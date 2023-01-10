” حزب” يطالب بفتح تحقيق قضائي في اختلالات “مباراة المحاماة”

2023-01-10 / 18:58
5
هبة بريس _ الرباط

دخل الحزب المغربي الحر على خط “الجدل ” الدائر حول الإتهامات الموجهة لمباراة المحاماة حيث تقدم بطلب للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط بغية فتح تحقيق قضائي دقيق في اموضوع

ودعا ذات التنظيم السياسي الى ترتيب الآثار القانونية على أي إخلال بنزاهة وشفافية الامتحانات المذكورة، ومتابعة كل من تبث تورطه في أي جريمة مرتبطة بعملية التنظيم.

وقال الحزب إنه، وبمجرد إعلان النتائج، توصل بشكايات مجموعة من المترشحين الراسبين مرفقة بمقالات وروابط لتدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بوقوع خروقات واستغلال النفوذ من طرف اللجنة المشرفة على الامتحان وكذا شبهات تزوير طالت لائحة الناجحين بالإضافة إلى خروقات تتعلق بعدم احترام اللجنة لشروط ومعايير اجتياز الامتحان كالسن والشهادة المحصل عليها

وعزز الحزب طلبه بمجموعة من الوقائع التي قال انها تستوجب فتح تحقيق قضائي مذكرا بتسريب أسئلة الامتحان، و”الأجواء المريبة التي مر فيها سواء ما يتعلق بالتنظيم أو المراقبة”، إضافة إلى نجاح أسماء مرتبطة بوزارة العدل، إما بمنصب سام أو بإدارة مركزية وديوان الوزير أو بقرابة عائلية مع اللجنة المشرفة على تنظيم المباراة.

ونبه كذلك إلى “تلاعب في أسماء الناجحين في الاختبارين الكتابيين واستبدالها بأسماء أخرى .

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حل مجلس جماعة افران ..عامل الإقليم يراسل ادارية مكناس

حل مجلس جماعة افران ..عامل الإقليم يراسل ادارية مكناس

2023-01-10 / 20:28
Photo of “أساتذة التعاقد” يتشبثون بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية

“أساتذة التعاقد” يتشبثون بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية

2023-01-10 / 19:47
Photo of ذكرى 11 يناير .. عفو ملكي على 991 شخصا

ذكرى 11 يناير .. عفو ملكي على 991 شخصا

2023-01-10 / 19:20
Photo of في اسبوع …”مخالفات السير ” تضخ في ميزانية الدولة اكثر من 7 ملايين درهم

في اسبوع …”مخالفات السير ” تضخ في ميزانية الدولة…

2023-01-10 / 18:22
Photo of بعد فاجعة ميراللفت.. السلطات المحلية تضيق الخناق على مهربي البشر

بعد فاجعة ميراللفت.. السلطات المحلية تضيق الخناق على مهربي…

2023-01-10 / 17:59
Photo of أخنوش: الحكومة نجحت في سنتها الأولى في تعميم وتوسيع خدمات التأمين الإجباري عن المرض

أخنوش: الحكومة نجحت في سنتها الأولى في تعميم وتوسيع…

2023-01-10 / 17:17
Photo of أخنوش: عدد المؤمنين بCNSS ارتفع إلى أزيد من 23,2 مليون شخص

أخنوش: عدد المؤمنين بCNSS ارتفع إلى أزيد من 23,2…

2023-01-10 / 16:42
Photo of سابقة.. تلامذة إبتدائي يقتحمون مقر المديرية الإقليمية للتعليم بتزنيت للاحتجاج

سابقة.. تلامذة إبتدائي يقتحمون مقر المديرية الإقليمية للتعليم بتزنيت…

2023-01-10 / 15:41
Photo of “نارسا” تنظم المسابقة الوطنية “من أجل الحياة” وجوائز خاصة للفائزين

“نارسا” تنظم المسابقة الوطنية “من أجل الحياة” وجوائز خاصة…

2023-01-10 / 15:15
Photo of نبيل بنعبد الله يذبح الديموقراطية عبر الواتساب و يضحي بالزايدي

نبيل بنعبد الله يذبح الديموقراطية عبر الواتساب و يضحي…

2023-01-10 / 15:05

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق