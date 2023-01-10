في اسبوع …”مخالفات السير ” تضخ في ميزانية الدولة اكثر من 7 ملايين درهم

هبة بريس _ الرباط

لقي 13 شخصا مصرعهم، وأصيب 2145 آخرون بجروح، إصابات 76 منهم بليغة، في 1646 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 2 إلى 8 يناير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم التحكم، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسياقة في حالة سكر، والسير في يسار الطريق، والسير في الاتجاه الممنوع، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 42 ألفا و697 مخالفة، وإنجاز 7 آلاف و367 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 35 ألفا و330 غرامة صلحية.

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 7 ملايين ‏و683 ألفا و875 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4 آلاف و593 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 7 آلاف و367 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 314 مركبة.

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