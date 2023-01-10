سابقة.. تلامذة إبتدائي يقتحمون مقر المديرية الإقليمية للتعليم بتزنيت للاحتجاج

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إقتحم صباح اليوم الثلاثاء 10 يناير الجاري، العشرات من التلاميذ الابتدائي ينتمون إلى مدرسة لالة مريم، مقر المديرية الإقليمية للتعليم بتزنيت، للاحتجاج على حرمانهم من الأساتذة اللغة العربية لمدة شهرين .

و كان آباء وأمهات هؤلاء التلاميذ قد نظموا وقفة احتجاجية في وقت سابق دون أن يتم تحقيق مطالبهم المشروعة ، قبل أن يبادر ابناءهم الصغار من الولوج بشكل جماعي إلى بهو المديرية وأمام مكتب المدير الإقليمي ، الذي خرج لاستقبالهم مذهولا من هذه السابقة .

وفي ذات السياق، فالاجتماع مع الصغار انتهى بمطالبتهم بتعليق احتجاجهم في انتظار الوفاء بمطالبهم ، والذي يستدعي من المديرة الجهوية للتعليم الانخراط العملي لتحقيقه ، خصوصا أن الوضع يرتبط بالموارد البشرية .

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