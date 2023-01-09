طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا و مصحوب بصقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة فوق المرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد.
ويرتقب هطول أمطار و زخات مطرية منطقة طنجة، اللوكوس و الريف، ونزول قطرات مطرية متفرقة شمال منطقة الغرب، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى و متفرقة جنوب الإقاليم الصحراوية.
كما ينتظر تشكل كتل ضبابية و ضباب خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى، شمال الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، إضافة إلى تناثر غبار جنوب البلاد.
أما درجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين (03 -) و 04 درجات بكل من الأطلس، السفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و 10 درجات بكل من هضاب الفوسفاط و والماس، الغرب، السهول الممتدة غرب الأطلس، أقصى الجنوب الشرقي للبلاد و شمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و 17 درجة بالسواحل، سهول المحيط الأطلسي و باقي المناطق الجنوبية، و ستكون ما بين 07 و 13 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.
9 تعليقات
اللهم اسقي عبادك الصالحين المتقين يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
الله الطف بنا جميعا.الماء مصدر الحياة نسأل الله السلامة ..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
اللهم ارزقنا المطر وانت خير الرازقين ..
يجب ترشيد الماء في الأماكن العمومية والملاعب والفنادق والمقاهي وهذا لن يتاتى إلا بالزجر والغرامات المالية كما يجب فرض ضريبة على من يتجاوز الشطر الثاني في المنازل …
جفاف الارض وجفاف القلوب وجفاف الجيوب والرحمة. اللهم ردنا اليك ردا جميلا..
اللهم زدنا ولا تنقصنا يارب العالمين..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك..