طقس الإثنين.. قطرات مطرية متوقعة بعدد من مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة بطقس بارد نسبيا و مصحوب بصقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة فوق المرتفعات والجنوب الشرقي للبلاد.

ويرتقب هطول أمطار و زخات مطرية منطقة طنجة، اللوكوس و الريف، ونزول قطرات مطرية متفرقة شمال منطقة الغرب، فضلا عن نزول قطرات مطرية أخرى و متفرقة جنوب الإقاليم الصحراوية.

كما ينتظر تشكل كتل ضبابية و ضباب خلال الصباح والليل فوق السهول الشمالية والوسطى، شمال الأقاليم الجنوبية والمنطقة الشرقية، إضافة إلى تناثر غبار جنوب البلاد.

أما درجات الحرارة الدنيا، ستتراوح ما بين (03 -) و 04 درجات بكل من الأطلس، السفوح الجنوبية الشرقية والهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و 10 درجات بكل من هضاب الفوسفاط و والماس، الغرب، السهول الممتدة غرب الأطلس، أقصى الجنوب الشرقي للبلاد و شمال-شرق الأقاليم الجنوبية، وما بين 10 و 17 درجة بالسواحل، سهول المحيط الأطلسي و باقي المناطق الجنوبية، و ستكون ما بين 07 و 13 درجة بباقي الأرجاء الأخرى.

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