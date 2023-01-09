مباراة الوداد وتطوان.. إصابة 19 رجل أمن واعتقال 33 شخصا

2023-01-09 / 09:26
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مكتب تطوان

كشفت ولاية أمن تطوان عن توقيف 33 شخصا،خلال مباراة القدم التي جمعت مساء أمس الأحد بين فريقي المغرب الرياضي التطواني و الوداد الرياضي البيضاوي، من بينهم اثنين من القاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة الأسلحة والأدوات الحادة، واستعمالها في إلحاق خسائر مادية بممتلكات عامة وخاصة، فضلا عن التخدير وعدم الامتثال والرشق بالحجارة والعنف في حق عناصر القوات العمومية.

كما نتج عن أعمال الشغب والعنف تسجيل تعرض 19 موظف شرطة وعشرة مشجعين لإصابات جسدية متفاوتة أثناء محاولة تجاوز الإجراءات الأمنية بمحيط ملعب المباراة، نقلوا على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاجات الضرورية.

وقد مكنت هذه العمليات الاستباقية من ضبط مجموعة من الأسلحة البيضاء من مختلف الأحجام بحوزة عدد من المشجعين، والتي يشتبه في حيازتها بهدف استعمالها لأغراض الشغب والعنف المرتبط بالرياضة، فضلا عن تسجيل خسائر مادية بعدد من المركبات الخاصة، وكذا سيارتين تابعتين للشرطة وحافلة عمومية.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم للبحث القضائي الذي تجريه مصالح الشرطة القضائية بمدينة تطوان تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة لكل واحد منهم، وكذا التحقق من مستوى ودرجة تورط كل شخص منهم في الأفعال الإجرامية المرتكبة.

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‫11 تعليقات

  4. الجمهور المغربي غالبا يكون من القاصرين والجانحين وذوي السوابق القضائية..

  10. نتمنى من وزارة التعليم والرياضة ان تصدر بلاغا يقضي بمنع دخول القاصرين الى الملاعب ..

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