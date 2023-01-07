بعد 15 جولة تصويت.. كيفن مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

2023-01-07 / 09:40
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هبة بريس - وكالات

حصل النائب الجمهوري كيفن مكارثي، اليوم السبت، على الأصوات اللازمة لانتخابه رئيسا جديدا لمجلس النواب الأمريكي بعد 15 جولة تصويت.

وبحسب نتائج التصويت، الذي عرضته معظم القنوات التلفزيونية الأمريكية، حصل مكارثي على 216 صوتا، وحصل منافسه الديمقراطي حكيم جيفريز على دعم 211 من أعضاء مجلس النواب، فيما اختار 6 أعضاء عدم الإدلاء بأصواتهم لأي شخص.

وإثر مفاوضات شاقة، رضخت مجموعة النواب المؤيدين للرئيس السابق دونالد ترامب التي كانت تعرقل انتخابه. وانتهت بذلك حال من الفوضى لم يشهدها الكونغرس منذ أكثر من 160 عاما، ما يُنذر بنقاشات نشطة جدًا في البرلمان في العامين المقبلين.

وفشل مجلس النواب الأمريكي في 14 محاولة سابقة في انتخاب رئيس جديد له، وذلك بسبب خلافات في صفوف الجمهوريين.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب الأمريكي لم يتمكن في العام 1856 من انتخاب رئيس له إلا بعد شهرين و133 جولة اقتراع.

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