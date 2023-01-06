قطاع السيارات بالمغرب…الحصيلة في أرقام

هبة بريس _ و م ع

في ما يلي الإحصائيات الرئيسية لقطاع السيارات برسم سنة 2022، والتي جرى تقديمها من طرف رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، عادل بناني، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، خلال ندوة صحفية مخصصة للحصيلة السنوية :

الإحصائيات العامة :

– المبيعات الإجمالية للسيارات الجديدة بالمغرب: 161.410 وحدة خلال سنة 2022، (175.360 سيارة في 2021 و165.918 في سنة 2019).

معدل النمو السنوي للمبيعات : ناقص 8 في المئة مقارنة بسنة 2021 وناقص 2,7 في المئة مقارنة بـ2019.

– حصة السيارات الخاصة : 143.186 وحدة (154.123 في 2021 و148.189 في 2019)

– حصة السيارات النفعية الخفيفة : 18.224 وحدة (21.237 في 2021 و17.729 في 2019).

حصة السوق ونسبة النمو لكل صنف : السيارات الخاصة :

السيارات الرياضية متعددة الأغراض : 31,4 في المئة من حصة السوق (زائد 0,9 في المئة مقارنة بـ2021).

السيارات الحضرية : 23,4 في المئة من حصة السوق (ناقص 17,6 في المئة مقارنة بـ2021)

– سيارات “سيدان” الحضرية: 14,2 في المئة من حصة السوق (زائد 23,4 في المئة مقارنة بـ2021).

– السيارات الفاخرة: 9,4 في المئة من حصة السوق (ناقص 9 في المئة مقارنة بـ2021).

حصة السوق ونسبة النمو لكل صنف : السيارات النفعية الخفيفة:

– سيارات “فان” (VAN): 45,5 في المئة من حصة السوق (ناقص 13 في المئة مقارنة بسنة 2021)

– سيارات بيك-أب (Pick-up): 40,7 في المئة من حصة السوق (ناقص 17,4 في المئة مقارنة بـ2021).

– الحافلات الصغيرة (Minibus) : 13,8 في المئة من حصة السوق (ناقص 7,7 في المئة مقارنة بسنة 2021).

حصة السوق ونسبة النمو حسب المدن :

الدار البيضاء: 41,5 في المئة من حصة السوق (ناقص 1,6 في المئة مقارنة بـ2021).

الرباط: 10,7 في المئة من حصة السوق (ناقص 15,2 في المئة مقارنة بـ2021).

أكادير: 7,8 في المئة من حصة السوق (ناقص 9,8 في المئة مقارنة بـ2021).

حصة السوق ونسبة النمو حسب نوع المحرك (الوقود) :

ديزل: 85,7 في المئة من حصة السوق (مقابل 89,2 في المئة في 2021).

البنزين: 14,3 في المئة من حصة السوق (مقابل 10,8 في المئة في 2021).

طبيعة المشتري :

النوع الاجتماعي: 57 في المئة رجال و43 في المئة نساء.

السعر المتوسط للسيارة: 295 ألف درهم (مقابل 203 آلاف درهم في 2017)

متوسط السن: 45 سنة

– متوسط التمويل والمساهمة : 36 في المئة لمدة 53 شهرا.

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