قطاع السيارات بالمغرب…الحصيلة في أرقام
في ما يلي الإحصائيات الرئيسية لقطاع السيارات برسم سنة 2022، والتي جرى تقديمها من طرف رئيس جمعية مستوردي السيارات بالمغرب، عادل بناني، اليوم الجمعة بالدار البيضاء، خلال ندوة صحفية مخصصة للحصيلة السنوية :
الإحصائيات العامة :
– المبيعات الإجمالية للسيارات الجديدة بالمغرب: 161.410 وحدة خلال سنة 2022، (175.360 سيارة في 2021 و165.918 في سنة 2019).
معدل النمو السنوي للمبيعات : ناقص 8 في المئة مقارنة بسنة 2021 وناقص 2,7 في المئة مقارنة بـ2019.
– حصة السيارات الخاصة : 143.186 وحدة (154.123 في 2021 و148.189 في 2019)
– حصة السيارات النفعية الخفيفة : 18.224 وحدة (21.237 في 2021 و17.729 في 2019).
حصة السوق ونسبة النمو لكل صنف : السيارات الخاصة :
السيارات الرياضية متعددة الأغراض : 31,4 في المئة من حصة السوق (زائد 0,9 في المئة مقارنة بـ2021).
السيارات الحضرية : 23,4 في المئة من حصة السوق (ناقص 17,6 في المئة مقارنة بـ2021)
– سيارات “سيدان” الحضرية: 14,2 في المئة من حصة السوق (زائد 23,4 في المئة مقارنة بـ2021).
– السيارات الفاخرة: 9,4 في المئة من حصة السوق (ناقص 9 في المئة مقارنة بـ2021).
حصة السوق ونسبة النمو لكل صنف : السيارات النفعية الخفيفة:
– سيارات “فان” (VAN): 45,5 في المئة من حصة السوق (ناقص 13 في المئة مقارنة بسنة 2021)
– سيارات بيك-أب (Pick-up): 40,7 في المئة من حصة السوق (ناقص 17,4 في المئة مقارنة بـ2021).
– الحافلات الصغيرة (Minibus) : 13,8 في المئة من حصة السوق (ناقص 7,7 في المئة مقارنة بسنة 2021).
حصة السوق ونسبة النمو حسب المدن :
الدار البيضاء: 41,5 في المئة من حصة السوق (ناقص 1,6 في المئة مقارنة بـ2021).
الرباط: 10,7 في المئة من حصة السوق (ناقص 15,2 في المئة مقارنة بـ2021).
أكادير: 7,8 في المئة من حصة السوق (ناقص 9,8 في المئة مقارنة بـ2021).
حصة السوق ونسبة النمو حسب نوع المحرك (الوقود) :
ديزل: 85,7 في المئة من حصة السوق (مقابل 89,2 في المئة في 2021).
البنزين: 14,3 في المئة من حصة السوق (مقابل 10,8 في المئة في 2021).
طبيعة المشتري :
النوع الاجتماعي: 57 في المئة رجال و43 في المئة نساء.
السعر المتوسط للسيارة: 295 ألف درهم (مقابل 203 آلاف درهم في 2017)
متوسط السن: 45 سنة
– متوسط التمويل والمساهمة : 36 في المئة لمدة 53 شهرا.
9 تعليقات
المازوط أثر على ارباح السيارات
السيارات مهمة وتكالفيها غالية جدا
المغرب سيكون له شأن في صناعه السيارات
السيارات بالمغرب صعبة للتكاليف
دعوتكم معي اخوتي نشري سيارة
المازوط مرتفع والسيارات مرتفعة
السيارات في أوربا رخيصة
السيارات مهمة في حياتنا ولكن تكالفيها صعبة
الدراجة الكهربائية جميلة جدا