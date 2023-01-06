بالتفاصيل.. الركائز الرئيسية لخارطة الطريق لقطاع السياحة

2023-01-06 / 11:09
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هبة بريس

في ما يلي الركائز الرئيسية لخارطة طريق قطاع السياحة التي صادقت عليها الخميس بالرباط، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، والكونفدرالية الوطنية للسياحة والجمعيات والفدراليات الأعضاء.

– هندسة جديدة للعرض السياحي ترتكز أكثر على التجربة السياحية؛

– خطة منهجية لتطوير الربط الجوي الدولي والمحلي؛

– تعزيز الترويج وخطط التسويق مع منح أهمية كبيرة للرقمنة؛

– تحفيز الاستثمار الخاص؛

– خطة لهيكلة العرض الفندقي تعتمد على إعادة تأهيل وتحديث الفضاء الفندقي الحالي وخلق طاقة استيعابية فندقية جديدة.

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