من بوابة البرلمان …”أوزين ” يقتحم ملف “مباراة المحاماة “

2023-01-05 / 23:35
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هبة بريس _ الرباط

استفسر محمد أوزين النائب البرلماني والأمين العام لحزب الحركة الشعبية ، الحكومة عن حيثيات وملابسات نتائج مباريات الأهلية للولوج إلى مهنة المحاماة، متسائلا عن مدى استنادها الى معايير وشروط النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص.

ونبه أوزين في سؤال شفوي آني بخصوص “ملابسات نتائج مباريات الأهلية للولوج إلى مهنة المحاماة” إلى الإحتقان غير المسبوق الذي يعرفه قطاع المحاماة والجدل الذي رافق قانون المهنة من تصعيد وضجة إعلامية.

وسجل القيادي الحركي أن الأزمة بدأت بتضريب القطاع في القانون المالي لسنة 2023، وصولا إلى الملابسات ذات العلاقة بمباراة الأهلية للولوج إلى المهنة، لافتا إلى أن مباراة أهلية مزاولة مهنة المحاماة “كانت محط جدال بين الوزارة وبين الهيئات الممثلة للمحامين منذ الإعلان عن تنظيمها، ليشتد الاحتقان بعد الإعلان عن نتائجها التي كانت محط تشكيك في نزاهتها وشفافيتها من قبل المتبارين بصفة خاصة والرأي العام بصفة عامة، وفق ما تناقلته مختلف وسائط التواصل والإعلام.

هذا وقد عرفت نتائج امتحان أهلية مزاولة مهنة المحاماة، انتقادات واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي، كما نظم عدد من الذين اجتازوا المباراة وقفة احتجاجية أمام البرلمان الثلاثاء وطالبوا بفتح تحقيق بشأن نتائج المباراة بعدما وجدوا أنفسهم ضمن لائحة الراسبين ، هذا بعد بروز أسماء تحمل ألقاب محامين ذوي حظوة في الوسط المهني، وأسماء أخرى ضمن لائحة الناجحي

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