وزارة الداخلية تطالب العمدة البقالي بمراجعة ميزانية جماعة فاس

2023-01-03 / 15:41
0
هبة بريس - فاس

أعادت مصالح وزارة الداخلية للمرة الثانية ميزانية 2023 إلى جماعة فاس التي يرأسها التجمعي عبد السلام البقالي حسب مصدر ” هبة بريس “، بعدما رفضت بعض فصولها وطالبته بمراجعتها من جديد بعد مراجعة سابقة لم تتدارك مختلف الهفوات التي نبهت إليها الوزارة.
وأكدت المصادر ذاتها، أن وزارة الداخلية لاحظت وجود اختلال بين المداخيل والمصاريف والنفقات، بشكل يجعل ما ستنفقه الجماعة في العام الجاري أكبر بكثير من مداخيلها، سيما فيما يتعلق في صفقات التدبير المفوض وتنفيذ الأحكام القضائية.

وسيجد العمدة ومجلسه، نفسيهما في موقف حرج من جديد لإعادة مراجعة الميزانية بشكل يتدارك الملاحظات المسطرة من طرف وزارة الداخلية سيما فيما يتعلق بالالتزامات المضمنة في الميزانية، في انتظار عقد دورة لإصلاح ما يمكن إصلاحه، فيما المدينة تعيش ركودا على جميع المستويات في المجلس السابق والحالي.

وزارة الداخلية وحسب ذات المصدر، رفضت التأشير ليس فقط على ميزانية المجلس الجماعي، بل حتى على تلك لمجلس جهة فاس مكناس بسبب غياب التوازنات فيها، ما سيتطلب عقد دورة للأخذ بعين الاعتبار الملاحظات التي سطرتها الوزارة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنعلي تدعو إلى تسريع تحديد التعريفات لاستعمال الشبكات الكهربائية

بنعلي تدعو إلى تسريع تحديد التعريفات لاستعمال الشبكات الكهربائية

2023-01-03 / 17:06
Photo of سطات…قافلة طبية لفك العزلة عن تلامذة العالم القروي

سطات…قافلة طبية لفك العزلة عن تلامذة العالم القروي

2023-01-03 / 16:54
Photo of كورونا بالمغرب.. تسجيل 55 إصابة جديدة

كورونا بالمغرب.. تسجيل 55 إصابة جديدة

2023-01-03 / 16:35
Photo of مجلس النواب يدعو إلى تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة

مجلس النواب يدعو إلى تسريع التحول نحو الطاقات المتجددة

2023-01-03 / 15:51
Photo of “السجون” ترفض المغالطات المتداولة حول فرق التدخل بالمؤسسات السجنية

“السجون” ترفض المغالطات المتداولة حول فرق التدخل بالمؤسسات السجنية

2023-01-03 / 14:19
Photo of الجزائر ترفض فتح المجال الجوي أمام طائرة المنتخب المغربي

الجزائر ترفض فتح المجال الجوي أمام طائرة المنتخب المغربي

2023-01-03 / 13:57
Photo of مراكش : ساكنة منطقة الداوديات تطالب بتوفير الأمن بمحيط مؤسسة تعليمية

مراكش : ساكنة منطقة الداوديات تطالب بتوفير الأمن بمحيط…

2023-01-03 / 13:45
Photo of خريبكة: الصحة بالنيابة … فرجة ممتعة !!

خريبكة: الصحة بالنيابة … فرجة ممتعة !!

2023-01-03 / 12:19
Photo of مطار مراكش المنارة.. أزيد من 4 ملايين مسافر حتى متم نونبر

مطار مراكش المنارة.. أزيد من 4 ملايين مسافر حتى…

2023-01-03 / 11:53
Photo of مغربي ضمن القائمة القصيرة لـ “جائزة الملتقى للقصة القصيرة العربية”

مغربي ضمن القائمة القصيرة لـ “جائزة الملتقى للقصة القصيرة…

2023-01-03 / 09:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق