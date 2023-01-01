برقية تعزية من الملك إلى البابا فرانسيس في وفاة بينديكتوس الـ16

هبة بريس

بعث أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى البابا فرانسيس، على إثر وفاة البابا الفخري بينديكتوس السادس عشر.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “لقد تلقيت بعميق التأثر نبأ وفاة البابا الفخري بينديكتوس السادس عشر، تقبله الله بواسع الرحمة والغفران في ملكوته الأعلى”.

وأعرب أمير المؤمنين، بهذه المناسبة المحزنة، للبابا فرانسيس، ومن خلاله للعالم المسيحي، وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية، عن أصدق عبارات التعازي والمواساة، سائلا الله تعالى أن يلهمه الصبر والسلوان وأن يشمل الراحل برضوانه.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0