الملك محمد السادس يهنئ الرئيس الفرنسي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني
الملك محمد السادس

برقية تعزية من الملك إلى البابا فرانسيس في وفاة بينديكتوس الـ16

2023-01-01 / 12:22
0
هبة بريس

بعث أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، برقية تعزية ومواساة إلى البابا فرانسيس، على إثر وفاة البابا الفخري بينديكتوس السادس عشر.

ومما جاء في برقية الملك محمد السادس “لقد تلقيت بعميق التأثر نبأ وفاة البابا الفخري بينديكتوس السادس عشر، تقبله الله بواسع الرحمة والغفران في ملكوته الأعلى”.

وأعرب أمير المؤمنين، بهذه المناسبة المحزنة، للبابا فرانسيس، ومن خلاله للعالم المسيحي، وبخاصة الكنيسة الكاثوليكية، عن أصدق عبارات التعازي والمواساة، سائلا الله تعالى أن يلهمه الصبر والسلوان وأن يشمل الراحل برضوانه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of فوزي لقجع … دعك من سفاسيف الأمور لقد أصبحت مرادفا للوطن .

فوزي لقجع … دعك من سفاسيف الأمور لقد أصبحت…

2023-01-01 / 13:32
Photo of المتبارون بامتحان “المحاماة “يطالبون بإلغاء النتائج وتدخل النيابة العامة

المتبارون بامتحان “المحاماة “يطالبون بإلغاء النتائج وتدخل النيابة العامة

2023-01-01 / 13:22
Photo of دول يمكن دخولها بدون فيزا بجواز السفر المغربي

دول يمكن دخولها بدون فيزا بجواز السفر المغربي

2023-01-01 / 11:42
Photo of برلماني ..الاعتراف بالمكون الثقافي الأمازيغي يدخل حيز التنفيذ

برلماني ..الاعتراف بالمكون الثقافي الأمازيغي يدخل حيز التنفيذ

2023-01-01 / 09:49
Photo of حكومات حول العالم تعيد القيود على القادمين من الصين

حكومات حول العالم تعيد القيود على القادمين من الصين

2023-01-01 / 09:38
Photo of طقس الأحد ..الاجواء باردة بكل ربوع المملكة

طقس الأحد ..الاجواء باردة بكل ربوع المملكة

2023-01-01 / 09:05
Photo of استنفار أمني بولاية أمن فاس لتأمين احتفالات رأس السنة .

استنفار أمني بولاية أمن فاس لتأمين احتفالات رأس السنة…

2022-12-31 / 23:21
Photo of أكادير : حضور أمني مكثف لتأمين إحتفالات رأس السنة

أكادير : حضور أمني مكثف لتأمين إحتفالات رأس السنة

2022-12-31 / 22:12
Photo of المتعاقدون يدشنون السنة الجديدة باضراب وطني ليومين

المتعاقدون يدشنون السنة الجديدة باضراب وطني ليومين

2022-12-31 / 21:30
Photo of الدرك بسطات يستنفر عناصره ليلة البُوناني” فيديو”

الدرك بسطات يستنفر عناصره ليلة البُوناني” فيديو”

2022-12-31 / 21:04

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق