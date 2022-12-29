فرنسي موقوف في المغرب يناشد الأمم المتحدة لمنع تسليمه إلى واشنطن

هبة بريس - وكالات

ناشد فرنسي محتجز في المغرب الأمم المتحدة التدخل لتجنّب تسليمه للولايات المتحدة التي تتّهمه بالقرصنة الإلكترونية.

وفي حديث لوكالة “فرانس برس”، أوضح المحامي فيليب أوايون، الوكيل القانوني لسيباستيان راوول البالغ 21 عاما، أن أحد حراس السجن أطلع موكّله على وثائق تشير إلى أن تسليمه بات وشيكا.

وأضاف أوايون أنه تواصل مع “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب” لمطالبتها بمنع أي عملية تسليم لموكله، نظرا إلى أن الهيئة منعت في السنوات الأخيرة العديد من عمليات التسليم التي وافق عليها المغرب.

وبين المحامي أن حارس السجن أخطر موكله بقرار الترحيل وترجمه له.

وذكر أوايون أن موكله قد يحكم عليه بالحبس مدى الحياة في الولايات المتحدة إذا ما دانه القضاء الأمريكي، ولهذا السبب يتعيّن على لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التدخل.

و بحسب المحامي، فإنه بالرغم من الحكم بالحبس لمدة “116 عاما” الذي قد يصدر بحق راوول في الولايات المتحدة، لم تطلب الرباط أي ضمانات.

وطالب أوايون السلطات في المغرب بتعليق التسليم بانتظار إعلان لجنة الأمم المتحدة موقفها.

وبحسب “فرانس برس”، فإن القرار النهائي في هذه القضية بيد رئيس الوزراء المغربي.

هذا وتم اعتقال راوول في 31 ماي في طنجة، بموجب نشرة حمراء صادرة عن الإنتربول بناء على طلب واشنطن، حيث كان على وشك ركوب طائرة متجهة إلى فرنسا.

و تفيد السلطات الأمريكية بأن راوول منضو في مجموعة “شايني هانترز” التي تتهمها واشنطن بارتكاب “جرائم سيبرانية” وتشتبه بأنها شنّت هجمات إلكترونية على شركات كبرى بما في ذلك مايكروسوفت، وهو ما ينفيه راوول.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0