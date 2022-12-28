توقف مؤقت لحركة السير بالطريق الرابطة بين البيضاء وبرشيد

هبة بريس

في إطار مشروع تثليث الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد، تنهي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى علم كافة مستعملي الطريق السيار الدار البيضاء – برشيد بأنها ستقوم بأشغال تثبيت جسر للراجلين، عند النقطة الكيلومترية PK9 (بين بدال مطار محمد الخامس وبدال بوسكورة).

وأوضحت الشركة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء ،أن حركة السير ستعرف توقفاً مؤقتا بين بدال مطار محمد الخامس وبدال بوسكورة ابتداء من الساعة العاشرة ليلا من يوم الخميس 29/12/2022 إلى غاية الساعة السادسة صباحا من يوم الجمعة 30/12/2022.

وحسب البلاغ، فإن توقف حركة السير سيتم على الشكل التالي : ابتداء من الساعة العاشرة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا بالنسبة لاتجاه برشيد – الدار البيضاء . وعند منتصف الليل إلى الساعة السادسة صباحا في اتجاه الدار البيضاء – برشيد.

ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، يتعين على مستعملي الطريق السيار القادمين من برشيد والمتوجهين صوب الدار البيضاء، مغادرة الطريق السيار على مستوى بدال مطار محمد الخامس، واستعمال الطريق الجانبي للطريق السيار في اتجاه الدار البيضاء، ثم الرجوع إلى الطريق السيار عبر بدال بوسكورة.

وبالنسبة لمستعملي الطريق السيار القادمين من الدار البيضاء والمتوجهين صوب برشيد، فإنه يتعين مغادرة الطريق السيار عبر بدال بوسكورة، واستعمال الطريق الجانبي للطريق السيار في تجاه برشيد، ثم الرجوع إلى الطريق السيار عبر بدال مطار محمد الخامس.

وبناء عليه، فقد عمدت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب إلى وضع علامات التشوير في المواضع اللازمة من أجل ضمان انسيابية أفضل لحركة السير. كما أنها تعتذر عن الازعاج الذي سيحصل من جراء هذه الأشغال التي تروم تعزيز السلامة على الطريق السيار.

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