كورونا المغرب
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كوفيد-19 : 98 إصابة جديدة

2022-12-27 / 16:18
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هبة بريس _ الرباط

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 98 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 64 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و866 ألف و695 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و418 ألف و284 شخصا، مقابل 24 مليون و917 ألف و604 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و825 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و374 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و254 ألف و562 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (46) والدار البيضاء سطات (23) ، وطنجة تطوان الحسيمة (9)، درعة تافيلالت (8)، وفاس مكناس (5)، ومراكش آسفي (2)، وسوس ماسة (2)، ووالداخلة وادي الذهب (1)، والشرق (1)، وبني ملال خنيفرة (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 518 حالة، فيما لم يتم تسجيل أي حالة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 7 حالات.

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