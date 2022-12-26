غيثة مزور : تغطية 9225 منطقة ترابية بالأنترنت

2022-12-26 / 19:05
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هبة بريس _ الرباط

أكدت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، اليوم الاثنين، أن 9225 منطقة بالمملكة، من أصل 10 آلاف و 740، تمت تغطيتها بالأنترنت، وذلك في إطار المرحلة الأولى (2018-2023) من المخطط الوطني لتنمية الصبيب العالي والعالي جدا.

وأضافت مزور، في معرض جوابها على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “ربط العالم القروي بالأنترنت”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن المناطق المتبقية ستتم تغطيتها مع نهاية سنة 2023، مشيرة إلى أن الوزارة في طور الإعداد للمرحلة الثانية من البرنامج والتي ستشمل 1700 منطقة جديدة، حيث تعمل على رصد المناطق التي تعاني من خصاص على مستوى التغطية بالأنترنت.

وفي سياق آخر، أكدت الوزيرة، في معرض جوابها على سؤال شفوي حول “تأطير ومواكبة المقاولات الناشئة والمبتكرة في مجال المعلوماتية”، أن مجمعات “تكنوبارك” الأربعة المتواجدة بالمملكة تواكب حاليا 450 مقاولة ناشئة مبتكرة برقم معاملات يبلغ 900 مليون درهم، 25 في المائة منها تصدر منتجاتها الرقمية إلى الخارج.

وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أنه تمت المصادقة في الأسبوع الماضي، خلال اجتماع المجلس الإداري للشركة المغربية لتكنلوجيا المعلومات، المشرفة على إدارة تكنوبارك، على خارطة طريق جديدة لشبكة تكنوبارك في أفق 2027، من أهم مخرجاتها توسيع شبكات تكنوبارك في جهات المملكة الـ 12، ومواكبة حاملي المشاريع والمقاولات الناشئة وتسويق منتجاتها وربطها بالمستثمرين والسوق الداخلية.

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