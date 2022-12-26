أكادير : فضيحة جديدة تهز جامعة إبن زهر والأمن يفتح تحقيق

2022-12-26 / 15:28
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

قالت مصادر مطلعة لجريدة ” هبة بريس” أن قضية جديدة تلوح في الأفق تشهدها جامعة إپن زهر بأكادير ، تتعلق ب ” فضيحة ” من خلال توجيه إتهامات من طرف أحد الطلبة عبر دفاعه ، بخصوص تلاعبات شابت أحد الماسترات بشعبة التاريخ.

نفس المصادر ، كشفت للجريدة، أن مصالح الشرطة القضائية للأمن الولائي لأكادير، قد باشرت تحقيقاتها مع المتهمين في القضية التي وجه بخصوصها أحد الطلاب شكاية للنيابة العامة عبر دفاعه رقمها 5942 /3101/ 2022 مرفقة بمجموعة من التسجيلات التي تفيد تعرضه للابتزاز مقابل الولوج للماستر، وكذا تورط أحد الاساتذة في الفضيحة وتتضمن أسماء طلبة آخرين ولجوا لنفس الماستر بمقابل مالي ، والتي تفيذ تسليمه مبلغ مالي يقدر ب 13 ألف درهم من أجل التسجيل في أحد الماسترات .

هذا ولازالت الأبحاث جارية للوقوف على مدى صحة الاتهامات الموجه الى الاستاذ والوسيط، بعد التاكد من التسجيلات الهاتفية المرفقة بالشكاية، والإستماع الى الشهود الواردة اسمائهم.

وتأتي هذه القضية بعد سلسلة من الأحداث المشابهة عاشتها الجامعات المغربية،بعضها فتحت بشأنه مفتشية وزارة التعليم العالي تحقيقات داخلية، والبعض الآخر وجهت بشأنه شكايات الى النيابة العامة، على آمل وقف. نزيف التلاعبات ومعاقبة المتورطين حماية للتنافس الشريف والمساواة أمام الباحثين في مختلف الاسلاك والشعب بالجامعة المغربية .

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