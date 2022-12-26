خريبكة : متى ينهي المجلس الجماعي أزمة الظلام ب “شوقي 2″؟

2022-12-26 / 12:04
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هبة بريس - خريبكة

أمام عجز المجلس الجماعي لخريبكة عن تلبية حقوق ساكنة شوقي 2 في الاستفادة من الإنارة العمومية وعجزه عن التواصل مع الساكنة لتبرير الوضع المقلق ووضع حد له، وفي غياب تدخل اي جهة للحد من المعاناة لا زال المواطن يعاني حياة غير طبيعية نتيجة الخوف والاحساس بغياب الأمن .

أحد ساكنة “شوقي 2″ قال في اتصال بهبة بريس ” لا يمكن لنا ولأولادنا وبناتنا الخروج في غياب الانارة العمومية التي تشجع على الجريمة وتسهل السرقة مع استعمال العنف” .

ونتيجة لهذا الوضع المقلق اكد المتصل بنا ان وضع ” الظلام الدامس الذي يسود المنطقة ” انتهى بسرقة سيارة ليلة أمس الاحد/ الاثنين ما يعني ان المنطقة أصبحت أرضية متاحة للسرقة .

وسبق ان اشارت هبة بريس في مقال اول تحت عنوان “خريبكة : الظلام ب ” شوقي 2 “يرفع من منسوب السرقات” ان الساكنة تعيش تحت وقع تهديد يومي من لدن اللصوص والمجرمين وقطاع الطرق الذين يستغلون غياب الانارة وضعفها للإجهاز على ممتلكاتهم .

واكدت ان ” الإجهاز على ممتلكات الغير بهذا الحي طالت حتى عدادات الماء الصالح للشرب دون الخوض في سرقات اخرى طالت مساكن بنفس الحي”

وقالت حينها ان” تباطؤ الجهات المسؤولة في اصلاح المصابيح وصيانتها، وفر الفرصة امام اللصوص للسرقة بل ويساهم في تعددها ونشر الرعب والخوف وسط السكان” .

وكما العادة دائما يجدر بنا القول أن ” جاهزية المجلس البلدي مفتوحة لخدمة بعض الأحياء من منطلق ” القلعة الناخبة ” وهذا ملموس وواضح لدى بعض الأعضاء الذين يتجهون لخدمة قلعاتهم السكنية توفيرا للأصوات مستقبلا .

ان المجلس البلدي الذي يقوده حزب الاستقلال مطالب اليوم بالعمل على انصاف كل الأحياء وخدمة عامة الساكنة دون العودة الى وازع” الارقام المصوتة ” ..مطلب ليس بالعسير اذا كان الاصلاح هو الاهم ..

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