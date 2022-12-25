عبد اللطيف الحموشي

حموشي يأمر بصرف مساعدات مالية لمرضى أسرة الأمن الوطني

2022-12-25 / 21:50
1
هبة بريس -

أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، قرارات تقضي بصرف مساعدات مالية استثنائية لما مجموعه 126 مستفيدة ومستفيدا من موظفي الشرطة ممن يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة، أو لفائدة ذوي حقوقهم الذين يعانون من نفس الأمراض؛ وذلك في إطار المبادرات ذات الطابع الاجتماعي والصحي المقدمة لأسرة الأمن الوطني.

وكانت مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني قد عكفت، خلال المدة الأخيرة، على جرد كل الحالات الطبية الخطيرة في صفوف موظفي الشرطة وأفراد عائلاتهم الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة ومراجعة ملفاتهم الصحية والأعباء المالية المترتبة عنها، ورفعت بشأن هذه الحالات توصيات إلى المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الذي قرر صرف مساعدات مالية في حدود 20 ألف درهم لكل مستفيد.

يشار إلى أن هذه المبادرة ذات الأبعاد الاجتماعية والصحية تندرج في سياق العناية الخاصة التي تفردها المديرية العامة للأمن الوطني لمنتسبيها، لمساعدتهم على تحمل أعباء الاستشفاء بخصوص الأمراض الخطيرة والمكلفة، فضلا عن تمكينهم من النهوض الأمثل بواجباتهم في خدمة أمن الوطن والمواطنين

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of “الجوع”يداهم العمال المياومين في جماعة زاكورة

“الجوع”يداهم العمال المياومين في جماعة زاكورة

2022-12-25 / 20:48
Photo of المجلس الوطني للصحافة يستنكر مهاجمة اللاعب زكرياء أبو خلال

المجلس الوطني للصحافة يستنكر مهاجمة اللاعب زكرياء أبو خلال

2022-12-25 / 20:41
Photo of تنسيق أمني بسطات يفكك عصابة اجرامية ويحجز الكوكايين

تنسيق أمني بسطات يفكك عصابة اجرامية ويحجز الكوكايين

2022-12-25 / 20:04
Photo of تعرض مغربي للطعن بكوبنهاغن والسفارة تخرج ببلاغ رسمي

تعرض مغربي للطعن بكوبنهاغن والسفارة تخرج ببلاغ رسمي

2022-12-25 / 19:25
Photo of الحسيمة ..ايقاف 6 أشخاص يتزعمون شبكة لتنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر

الحسيمة ..ايقاف 6 أشخاص يتزعمون شبكة لتنظيم الهجرة السرية…

2022-12-25 / 18:45
Photo of حزب “منيب ” يطالب بفتح تحقيق في حادث قارب الموت بقلعة السراغنة

حزب “منيب ” يطالب بفتح تحقيق في حادث قارب…

2022-12-25 / 18:34
Photo of كوفيد-19 .. تسجيل 16 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

كوفيد-19 .. تسجيل 16 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة…

2022-12-25 / 16:30
Photo of توبيخ نادر من نتانياهو بعد تصريح “المرضى المثليين”

توبيخ نادر من نتانياهو بعد تصريح “المرضى المثليين”

2022-12-25 / 16:19
Photo of الصحراء المغربية.. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون تعقد اجتماعها العادي

الصحراء المغربية.. اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون تعقد اجتماعها…

2022-12-25 / 16:00
Photo of سلطات بوقنادل تبحث عن إمرأة رمت رضيعتها بحاوية للأزبال

سلطات بوقنادل تبحث عن إمرأة رمت رضيعتها بحاوية للأزبال

2022-12-25 / 15:54

تعليق واحد

  1. اذا كانت هاته المساعدات من مصادر صناديق خاصة بقطاع الامن فهنيئا لهم لكن إن كانت من اموال الشعب فيجب أن تصرف هاته المساعدات لكافة مرضى الشعب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق