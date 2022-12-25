سلطات بوقنادل تبحث عن إمرأة رمت رضيعتها بحاوية للأزبال
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة بوقنادل التابعة ترابيا لمدينة سلا يوم الأمس، السبت 24 دجنبر الجاري، من العثور على طفلة حديثة الولادة بحاوية للازبال، بعد تلقيها إخبارية بذلك .
مصادر قالت أن الطفلة لازالت على قيد الحياة ، وتم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية ، فيما قامت مصالح الدرك بفتح تحقيق حول مرتكب هذه الجريمة، وتشير المعطيات الأولية أن من قامت بالجريمة هي إمرأة في عقدها الثالث قامت بوضعيها داخل حاوية للنفايات و صعدت على متن سيارة خفيفة نحو الطريق الساحلي في إتجاه مدينة القنيطرة ، ولازالت الأبحات جارية للوصول الى مرتكبة هذا الجرم .
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2 تعليقات
انها لاتعرف نعمة الذرية التي حباها الله بها كون غير دارت شي اعلان فشي كروب وقالت لبغى بنت اربيها كون كنت انا الاولى ربي لم يرزقني الذرية وتمنيت نربي بنت تقولي ماما
كم من رضيع قتل وارمي فى قمامة الازبال ولم نسمع عن القبض على اي احد من مرتكبي هذه الجريمة فى حق اطفال لاذنب لهم ونشكو الجفاف والقحط ووووووووووو انها جرائم فضيعة اساسها التساهل مع فاحشة الزنا التى حرمها الله بل وحرم الاقتراب منها وكلما ابتعدنا عن شرع الله كلما ساء ت احوالنا ولا خيرفينا ان لم نطبق شرع الله ولاسعادة لنا فى الدنيا والاخرة ان لم نحكم دستور الله فى حياتنا