سلطات بوقنادل تبحث عن إمرأة رمت رضيعتها بحاوية للأزبال

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت عناصر الدرك الملكي بمنطقة بوقنادل التابعة ترابيا لمدينة سلا يوم الأمس، السبت 24 دجنبر الجاري، من العثور على طفلة حديثة الولادة بحاوية للازبال، بعد تلقيها إخبارية بذلك .

مصادر قالت أن الطفلة لازالت على قيد الحياة ، وتم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الصحية ، فيما قامت مصالح الدرك بفتح تحقيق حول مرتكب هذه الجريمة، وتشير المعطيات الأولية أن من قامت بالجريمة هي إمرأة في عقدها الثالث قامت بوضعيها داخل حاوية للنفايات و صعدت على متن سيارة خفيفة نحو الطريق الساحلي في إتجاه مدينة القنيطرة ، ولازالت الأبحات جارية للوصول الى مرتكبة هذا الجرم .

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 6 0