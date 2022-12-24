النيابة العامة الفرنسية تتبنى فرضية الدافع العنصري في هجوم باريس

هبة بريس - وكالات

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم بعد إصابتهم، في حادث إطلاق نار بالدائرة العاشرة في باريس، وفق النيابة العامة التي أكدت إصابة ثلاثة أشخاص بجروح واحد منهم حالته خطرة.

وقالت السلطات الفرنسية إن التحقيق كشف حتى الآن أن مطلق النار تحرك بمفرده وأراد “مهاجمة أجانب” على حد قول وزير الداخلية الفرنسي.

وقالت السلطات الفرنسية إن التحقيق كشف حتى الآن إن مطلق النار تحرك بمفرده وأراد “مهاجمة أجانب” على حد قول وزير الداخلية جيرالد دارمانان.

وقال مؤسس حزب فرنسا المتمردة اليساري الراديكالي جان لوك ميلانشون الذي كان حاضرا في المؤتمر الصحفي إنه لا يؤمن “بالصدفة عندما يتعلق الأمر باغتيال أكراد في باريس” بعد نحو 10 سنوات على قتل 3 ناشطات كرديات في الدائرة العاشرة بباريس، في عملية يؤكد المجلس الديمقراطي الكردي أن للاستخبارات التركية يدا فيها.

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