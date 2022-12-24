حاليلوزيتش : المغاربة نزعوا مني كبريائي.. ولا شيء يستطيع تخفيف الألم الذي أشعر به
هبة بريس - القسم الرياضي
تحدث وحيد حاليلوزيتش المدرب السابق للمنتخب الوطني لأول مرة، بعد إنجاز أسود الأطلس في نهائيات كأس العالم.
وقال حاليلوزيتش : “لقد نزعوا مني كبريائي، لا أستطيع مسامحتهم، لأنني كنت أستحق تدريب المنتخب بعد إيصالي له المونديال”.
وتابع : “كانت لتكون طريقة مثالية لاختتام مسيرتي كمدرب بعد ذلك”.
وأتم: “لا شيء يستطيع تخفيف الألم والمرارة التي أشعر بها، ما فاتني بهذا المونديال الذي لطالما حلمت بلعبه”.
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12 تعليقات
انه يهدي!!!انه يتألم!!!!دعه يعرف المغاربة انهم هم الكرانيت الحقيقي وليس هو كما كان يدعي ،كان مستبدا متغطرسا فنال جزائه .يحا المغرب ووحيد الى الجحيم.
انتا لي راسك قاسح وصرحت بها لوسائل الإعلام ، عندما قلت بأن راسك بحال ل granite. لمادا استبعاد زياش وحمدالله.
كل شخص يمثل بلده وكل بلد يذهب بعيدا فقط إذا دربه مواطنه الذي سيكافح من أجل أن يفرح أهله اولا ثم شعبه… أما فاهيد لا نعرف أصله. اذهب بعيدا عنا
الله عليك أ عمي حاليلوزيتش أنت فعار الله ياك عمرتي خنشة ديال الفلوس
متسرطاتش ليه كون مشا معانا كون رجعنا من دور اول
كان باغي حتى هو يمشي معانا المنديال ويتقصى من الدور اللول ويضحك فينا العديان ساعة مصدقاتش ليه بلهبيل لاخور
باقي ما حفضناشي حتى اسمو ههه
حفظنا الله منك اما كون خرجنا من الدور الاول
ومتى كان لك كبرياء لينتزع منك ؟ قل سلكنا الله منك يا قليل النية.
نديو ليه العار ونزاوكو فيه يسمح لينا على مادار فينا.
لو بقي وحيد مدربا للمنتخب المغربي لخرج من الدور الاول بثلاث خسارات
اعتقد انت من حرمت المغرب من الفوز بكأس افريقيا ومنحتها للكابرانات : اختلقت مشاكل كنت في غنى عنها مع امهر اللاعبين المغاربة كزياش مثلا؛بالمقابل كنا نحن محبي المنتخب المغربي ضحية لسلوكك المريب!