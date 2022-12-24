الحركة الشعبية تجدد دعوتها لإقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا

هبة بريس - الرباط

جدد حزب الحركة الشعبية، مطالبته باقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية بالمغرب وذلك على بعد أسبوعين من هذا الموعد.

وقال حزب الحركة الشعبية في بلاغ أمانته العامة، أمس الجمعة ، أنه يتقدم إلى كافة المغاربة بأصدق التهاني والتبريكات بمناسبة السنة الميلادية التي ستحل بعد أيام قليلة كما يغتنم الحزب الفرصة لتجديد مطلبه وتطلعه إلى إقرار السنة الأمازيغية عيدا وطنيا وعطلة رسمية والتي ستحل بعد أقل من أسبوعين”.

ودعا الحزب الى بلورة “سياسة وطنية لغوية وثقافية تترجم أحكام الدستور في مجال الهوية الوطنية بوحدتها المتنوعة باعتبارها ركيزة أساسية للنموذج التنموي الجديد، سياسة عمومية تجسد عمليا قيم تمغربيت بعمقها الامازيغي وأبعادها الإسلامية والعربية وروافدها الحسانية والعبرية والإفريقية والمتوسطية والتي كانت مناسبة المونديال فرصة أخرى لترجمتها وتسويقها في مختلف القارات وعبر مختلف القنوات”

وأكد حزب أوزين على ضرورة استلهام المؤسسات لدروس المشاركة المغربية بمونديال قطر 2022، منوها بالدهم الملكي للمرأة المغربية من خلال استقبال أمهات اللاعبين.

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